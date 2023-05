L’offesa di Sgarbi a Sonnino e la risposta nell’icona della Madonna delle Grazie

Il video elettorale di Vittorio Sgarbi contro gli elettori di centrosinistra che abitano a Sonnino. E la risposta. Che sta nell'icona della Madonna delle Grazie

Lidano Grassucci Direttore Responsabile di Fatto a Latina

Sono stato a Sonnino ed ho ascoltato il candidato di sinistra che mi ha fatto pensare a delle cose lontane, di un tempo primitivo. Un pubblico rustico e plebeo che ascoltava grugnendo in modo improprio e quindi ho detto “che posto strano Mi sono un po’ impaurito. (Vittorio Sgarbi, in un video elettorale)

Sono nazionalista lepino. Pensai anche ad una sorta di indipendenza da un mondo in cui l’omologazione duole e ci fa neri come le vacche la notte. Era un gioco serio davanti alla idea che ci dovevamo fare europei, mondiali, nord occidentali. Volevo essere italiano, europeo, occidentale ma perché ero lepino, setino, perché ero originale. Tra gioco e gioco l’orgoglio cresce, l’appartenenza si sente .

Vittorio Sgarbi con il vicesindaco Massimo Sera

Sento il sottosegretario alla Cultura e neo sindaco di Arpino Vittorio Sgarbi definire i sonninesi “primitivi“. Capisco che per andare sui giornali si fa di tutto ma… Esisteva un tempo in cui le persone si rispettavano, in cui ogni uomo era capace di vedere l’umano nell’altro e non la sua personale affermazione. Sgarbi offende i sonninesi, gli avversari, ma prima di tutto se stesso perso in una vanità inutile.

A Sonnino c’è brava gente. A Sonnino c’erano i briganti, a Sonnino si vive nella libertà di essere se stessi senza dover passare alcun esame. Sgarbi è nato a Ferrara, qui da noi ci sono tanti ferraresi: Ferrara è bellissima ma Sonnino non è da meno ad alcuno.

È medaglia di bronzo al merito civile:

«Comune situato ai confini della linea “Gustav”, occupato dalle truppe tedesche, fu fatto oggetto di continui bombardamenti da parte degli alleati, che causarono la morte di numerosi cittadini, nonché danni al patrimonio abitativo. La popolazione seppe resistere con dignità e coraggio alle più dure sofferenze della guerra. Nobile esempio di spirito di sacrificio ed amor patrio. 1943-1944 Sonnino (LT)»

21 aprile 2011

Queste le ragioni del riconoscimento, vi par poco…

La risposta nell’icona

Questa è’ l’icona di Maria Santissima delle Grazie, in stile bizantino sta nel santuario minore di San Michele arcangelo. È del XII secolo, sarebbe stata dipinta da San Luca e trovata da un pastore su di un albero. Vi paiono storie di primitivi o bellezza assoluta italiana?

Vittorio Sgarbi vuole fare il simpatico ma non sono i suoni a qualificarlo ma il senso delle parole, la risposta al suo dire è l’icona di Maria Santissima.

In America pensavano che gli italiani fossero incivili, trogloditi, inferiori. Poi arrivò Enrico Caruso e iniziò a cantare, la sua voce in italiano, capirono la grande bellezza e si innamorarono.

Una madonna è la risposta a chi non ha parole di bellezza. Sonnino è bellissima e i sonnnesi non hanno avuto paura di Papi che si facevano re, di Re spagnoli, di invasori di ogni colore.

Sgarbi passa e in fretta, Sonnino resta.