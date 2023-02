Longo e Grosso, nemici amatissimi   

Como-Frosinone vivrà anche sulla sfida non banale tra le panchine. I due tecnici si sono affrontati ben 10 volte e sono stati rivali nel campionato Primavera alla guida di Torino e Juventus. Il bilancio è favore dell’allenatore giallazzurro che ha vinto 6 volte. Il trainer dei lombardi è pure un ex speciale avendo condotto i canarini in Serie A nel 2018

Alessandro Salines Lo sport come passione

È una sorta di remake del derby della Mole che ha infiammato il campionato Primavera tra il 2014 ed il 2016. Ma è anche una classica tra due allenatori che si andranno ad affrontare per l’undicesima volta in meno di nove anni. E poi Moreno Longo è un ex speciale: alla guida del Frosinone ha conquistato la seconda promozione in Serie A dei giallazzurri nel 2018. Un traguardo che potrebbe tagliare anche Fabio Grosso in un ideale passaggio del testimone. Como-Frosinone di sabato pomeriggio al “Sinigaglia” vivrà anche sulla sfida non banale tra le panchine.

Due tecnici giovani, quasi coetanei (Longo ha 46, Grosso 45) che hanno già maturato una buona esperienza ed hanno in comune gli esordi al timone delle Primavere del Torino e della Juventus. Sabato incroceranno le lame con obiettivi diametralmente opposti: il Como di Longo vuole proseguire la navigazione verso lidi più tranquilli; il Frosinone di Grosso punta a consolidare il primato.

Grosso in netto vantaggio

Moreno Longo ai tempi del Frosinone

Dieci le sfide tra i 2 tecnici nell’arco di nove anni. Un record. Per entrambi si tratta dell’allenatore incontrato più volte. Il primo incrocio risale al 22 novembre 2014, l’ultimo al 12 marzo dell’anno scorso. Il bilancio pende a favore di Grosso che ha battuto 6 volte Longo. Due i successi invece del tecnico del Como. Sempre 2 i pareggi di cui 1 la stagione scorsa e l’altro nel 2015. Longo e Grosso si sono affrontati rispettivamente sulle panchine di Torino Primavera, Frosinone, Alessandria, Juventus Primavera, Bari e Frosinone.

Filosofie diverse ma idee chiare da parte di entrambi. Grosso ha dimostrato di amare un calcio coraggioso a prescindere da tutto. Mentre Longo predilige probabilmente un gioco più pratico basato su una fase difensiva molto accorta.

Quei super-derby Primavera

Fabio Grosso

I precedenti più numerosi risalgono ai tempi dei campionati Primavera 2014-2015 e 2015-2016. Moreno Longo alla guida del Torino e Fabio Grosso sulla panca della Juventus hanno dato vita a ben 6 derby tra torneo e Coppa Italia. Partite molto sentite tra due squadre da sempre ai vertici nelle rassegne giovanili. Proprio in quegli anni Longo ha vinto scudetto e Supercoppa mentre Grosso ha trionfato nel prestigioso Torneo di Viareggio.

Insomma derby al calor bianco, derby extralusso. Anche all’epoca i risultati hanno sorriso a Grosso con 4 vittorie, 1 sconfitta e 1 pareggio. Sono stati avversari in un quarto di finale di Coppa Italia ed in una semifinale scudetto.

Gli altri confronti

Moreno Longo con Pippo Inzaghi

Longo e Grosso poi si sono affrontati 4 volte in Serie B. Nella stagione 2018-2019 quando l’attuale tecnico del Como guidava il Frosinone mentre l’ex campione del mondo allenava il Bari. Una vittoria ciascuno: allo “Stirpe” 3-2 per i giallazzurri; al “San Nicola” successo per 1-0 dei galletti che spezzarono la lunga serie positiva dei ciociari che durava da 16 turni. Alla fine del campionato la promozione del Frosinone dopo i playoff.

La scorsa stagione le altre 2 partite con Moreno Longo sulla panchina dell’Alessandria e Fabio Grosso al Frosinone. Pareggio 1-1 in Piemonte e vittoria 3-0 dei canarini in casa.

Longo e Grosso, nemici amatissimi