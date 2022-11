Arriva l'ora delle alleanze possibili. Perché ad Anagni, sul campo ci sono due aree che guardano alla stessa metà del cielo. Ma viaggiando divise fanno un piacere agli avversari

Paolo Carnevale La stampa serve chi è governato, non chi governa

C’è un dettaglio interessante nella riunione che lunedì scorso ad Anagni si è tenuta per verificare lo stato dei lavori del cosiddetto Campo Civico, ex Campo Largo. Il campo insomma che si sta costituendo per partecipare alle elezioni Comunali in agenda nella prossima primavera.

Ormai, anche se con la politica non bisogna mai fare programmi a lunga scadenza, sembra stabile l’idea di una alleanza che va dal centro-sinistra con il Pd (con o senza simbolo), fino alla zona più conservatrice, che fa riferimento alla figura soprattutto di Alessandro Cardinali, esponente appunto del Polo Civico. Il tutto collegato a figure di riferimento del civismo e del mondo socialista locale come Simone Ambrosetti ed Enzo Colantoni.

Quelli dell’era Bassetta

Giuseppe Felli

La novità in tutto questo, anche se è da qualche riunione ormai che è presente in quello schieramento, è la presenza di figure come Giuseppe Felli ed Alessandra “Lalla” Cecilia: ovvero due esponenti che avevano partecipato, a vario titolo, alla maggioranza del sindaco Fausto Bassetta. Ricoprendo, per quanto riguarda Giuseppe Felli il ruolo di presidente del Consiglio, per quanto concerne Alessandra Lalla Cecilia il ruolo di assessore allo Sport.

Perché è un dettaglio importante? Perché il collegamento con Bassetta porta immediatamente in evidenza il fatto che da qualche settimana è iniziata la scuola di formazione politica promossa dallo schieramento di LiberAnagni. Scuola che vede, appunto nella figura del colonnello ex sindaco di Anagni, il punto di riferimento. Con l’ ambizione di creare una vera e propria classe politica che possa, probabilmente già adesso in vista delle elezioni ma anche più avanti, mettersi alla guida della città.

Un progetto certamente di medio-lungo periodo. In questo senso, la presenza di Felli e della Cecilia alla riunione di lunedì ha fatto balenare in qualcuno la possibilità che possa esserci, in prospettiva, un possibile riavvicinamento tra due schieramenti, quello di LiberAnagni e quello, appunto, del Campo largo/civico.

Riavvicinamenti possibili

Fausto Bassetta (Foto courtesy Anagnia.com)

Da parte dello schieramento del campo civico questa prospettiva non sembra assolutamente messa da parte. Anzi si fa presente che una chiusura ufficiale in questo senso non c’è mai stata. Il problema semmai è vedere che cosa accadrà dall’altra parte.

Domande che in tanti si fanno in città, perplessi su quanto convenga avere due schieramenti che, in un modo o nell’altro, guardano più o meno nella stessa metà del cielo. E che, frazionandosi, finirebbero fatalmente per favorire la controparte: quel centrodestra che invece, anch’esso, ha i suoi problemi. Diviso tra uno schieramento istituzionale con il sindaco Daniele Natalia ed uno più legato alla figura dell’ex sindaco Franco Fiorito, ancora ufficialmente convinto a non partecipare in prima persona; nessuno gli crede.

Per adesso all’interno del campo civico si parla, come è successo l’ultima volta, in termini di punti del progetto. Ma ben presto bisognerà affrontare il nodo delle alleanze possibili; ed a quel punto l’argomento dovrà essere trattato.