L’uomo del Sangue Sporco per dirigere Il Messaggero a Frosinone

Catalent ritira l’investimento da 100 milioni di euro per lo stabilimento di Anagni. Saltano 100 nuovi posti di lavoro. Non solo. Stop alla produzione di vaccino Astrazeneca. Colpa della burocrazia e dei tempi lunghi per avere le autorizzazioni in Ciociaria e nel Lazio. L’azienda ha deciso di spostare in Inghilterra i nuovi progetti