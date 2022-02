L’urlo di Fanelli: “Non ci riporteranno nel passato”

Il ritorno di Paolo Fanelli sul terreno della politica. Orgoglio e modernità. La sfida di Fabio Tagliaferri: «Non ci faremo ghettizzare. Il centrodestra siamo noi»

«Ho mangiato pane e politica fin dalla mia infanzia. A casa della mia famiglia, ad incontrare mio padre, venivano in tanti. Un giorno a pranzo c’era Guido Gonella, era ministro, accademico, Segretario della democrazia Cristiana… Mi cadde il tovagliolo e mi abbassai per prenderlo: fu in quel momento che notai sotto al tavolo le scarpe del ministro. Erano sfondate. Quando l’ospite andò via chiesi a mio padre come fosse possibile. Mi rispose che Gonella era talmente impegnato a fare le leggi, incontrare le persone, trovare una soluzione ai loro problemi, che non si riusciva a portarlo a comprare un paio di scarpe nuove». Capelli bianchi, qualche ruga in più: Paolo Fanelli non ha perso la grinta e la forza degli anni in cui guidò il centrodestra a conquistare il municipio di Frosinone.

Un’esperienza durata solo due anni e mezzo: la politica si era resa conto di essersi affidata ad un personaggio talmente grosso che poter fare a meno di lei. Navigava in maniera autonoma il primario di Ortopedia, l’uomo che aveva portato tra i primi l’Artroscopia negli interventi alle ginocchia, il figlio del Sottosegretario nei Governi Segni, Fanfani, Tambroni e Leone, rappresentante italiano al Consiglio d’Europa. L’autonomia in Politica è un rischio: Fanelli venne buttato giù dalle dimissioni rassegnate in massa dall’opposizione ma anche da una parte della sua maggioranza che si era riunita intorno all’avvocato Nicola Ottaviani: lo stesso che da dieci anni è sindaco di Frosinone.

Il ritorno di Fanelli

Paolo Fanelli

Paolo Fanelli è tornato a calpestare il terreno della politica. A chiedergli di farlo è stato Fabio Tagliaferri, l’uomo che sta ricostruendo FdI a Frosinone da quando Nicola Ottaviani lo ha messo fuori dalla sua giunta comunale. Ed il Partito allora lo ha nominato Coordinatore comunale di Fratelli d’Italia. (Leggi qui Da Fanelli a Calcagni: tutte le tappe verso le coalizioni).

Tagliaferri è andato a cercare il vecchio sindaco, l’uomo che incarna un pezzo della storia politica della città e della provincia. Ci ha parlato. Ha riacceso il fuoco della passione: oggi lo ha nominato Presidente Onorario di Fratelli d’Italia di Frosinone.

A dispetto dei capelli bianchi, a dispetto dell’età anagrafica, il discorso di Paolo Fanelli è stato il più moderno. Ha rivendicato una serie di scelte fatte dalla sua amministrazione: su tutte la nascita della Villa Comunale. «Non doveva essere un giardino dove andare a passeggiare dotato di quattro baracche. Noi avevamo un dialogo con McDonalds che avrebbe trasformato la Villa in un parco giochi a tutti gli effetti, sotto ci sarebbero state centinaia di posti auto interrati, quell’area sarebbe diventata un luogo di attrazione per la città. Lì dovevano tenersi i Consigli comunali non doveva essere una sala dove celebrare i matrimoni».

La politica di oggi? «La politica deve essere ascolto, deve essere visione, capacità di interpretare le esigenze delle persone. E trasformarle in azione politica».

Non pensate di ghettizzarci

La presidenza onoraria del partito a Paolo Fanelli è solo l’ultimo colpo di una campagna avviata da due mesi. Fabio Tagliaferri non sa ancora se potrà candidarsi a sindaco di Frosinone: ma se dovesse ottenere il via libera a spacchettare il Centrodestra sta creando uno zoccolo duro capace di puntare alla vittoria. In queste settimane ha riportato a casa una decina tra amministratori e dirigenti che negli anni si erano allontanati.

«Vogliamo creare i presupposti per far crescere Partito anche a Frosinone. Fratelli d’Italia è chiamata ad un ruolo primario nelle prossime elezioni comunali. E noi non vogliamo essere subalterni. Vogliamo essere in linea con il trend nazionale che ci vede oltre il 25%. Lo faremo proponendo agli elettori una Destra sempre più moderna, di proposta, nella quale figure come quella di Paolo Fanelli non possono che portare lustro».