Magliocchetti-Piacentini, l’asse di ferro

Il capogruppo della Lega e il sub commissario provinciale di Forza Italia hanno le idee chiare per la prossima candidatura a sindaco e puntano ad avere Nicola Ottaviani schierato dalla loro parte.

Da qualche mese si confrontano, fanno strategie e soprattutto cercando di coinvolgere altri esponenti di maggioranza. Adriano Piacentini è il presidente del consiglio comunale di Frosinone ma anche uno dei tre sub commissari di Forza Italia nominati dal senatore e coordinatore regionale Claudio Fazzone. Danilo Magliocchetti è il capogruppo della Lega, l’unico in grado di rappresentare un “ponte” tra il sindaco di Frosinone Nicola Ottaviani e il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli.

Si stanno ponendo il problema di come organizzare le primarie con le quali bisognerà scegliere il prossimo candidato. Entrambi sono convinti che Ottaviani debba continuare ad essere un perno della futura governance cittadina.

Asse 2 con Tagliaferri e Mastrangeli

Tagliaferri, Piacentini, Magliocchetti, Mastrangeli, sullo sfondo Ottaviani

Sanno però che difficilmente il centrodestra si presenterà unitariamente. Come obiettivo hanno quello di fare asse anche con Massimiliano Tagliaferri e Riccardo Mastrangeli. Ma uno solo tra loro quattro potrà fare il candidato sindaco.

Stanno cercando di rimettere sul tavolo un metodo di fare politica di qualche anno, quello cioè di arrivare ad un’intesa forte con ruoli definiti in partenza. Per come si stanno mettendo le cose è possibile che a Frosinone possa riproporsi la spaccatura già vista a Terracina, con Fratelli d’Italia per conto proprio e Lega e Forza Italia dall’altra parte. (leggi qui Chiarezza subito o rischio di logoramento per Ottaviani).

Sull’altro versante potrebbero esserci anche Fabio Tagliaferri e Antonio Scaccia. Intanto però mancano un anno e mezzo alla fine di questa consiliatura e ci sono tanti progetti che Nicola Ottaviani porterà in aula. E’ anche da come verranno affrontati e da chi li voterà che si definirà il quadro delle candidature a sindaco nel centrodestra.

Ma Danilo Magliocchetti e Adriano Piacentini l’asse di ferro lo hanno già saldato. E questo dà loro un certo vantaggio.