La sfida impossibile: perdere per poi stravincere.

Realista, fino al confine con l’autolesionismo. Visionario, fino al confine con la follia. Sono due gli elementi chiave dell’intervista rilasciata da Marcello Pigliacelli a Corrado Trento e pubblicata questa mattina su Ciociaria Oggi. Il realismo e la visione messi in campo con quelle risposte sono capaci di rivoluzionare la prospettiva del Basso Lazio come l’abbiamo visto fino ad oggi.

Marcello Pigliacelli è il presidente uscente della Camera di Commercio di Frosinone. Prima è stato presidente degli industriali ed ha partecipato alla visione di insieme dalla quale è nata Uninudustria: la fusione ragionata tra le Unioni Industriali di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo. È grazie a quella visione e quella fusione che oggi Unindustria ha un peso determinante negli assetti nazionali, una voce forte nel momento della scelta dei massimi vertici. Prima di tutto questo è stato uomo d’impresa a tempo pieno, concentrandosi sulla storica attività di trasporti che porta il nome di famiglia.

C’è tutto il peso di questo passato nella frase realistica al limite dell’autolesionismo, con cui descrive lo scenario dopo la fusione tra le Camere di Commercio di Frosinone e Latina. Generando l’ottava Camera in Italia per peso economico.

Latina però potrebbe essere favorita in questo accorpamento.

«Favorita? Cosa intende per favorita? Se partiamo con questi preconcetti già da Frosinone, forse sarebbe stato meglio non partire proprio. La forza che nascerebbe dall’unione sarebbe così elevata da far passare non in secondo, ma in quarto grado il concetto di “favorita” di cui sopra. Facciamo le persone serie.

E allora? Non abbiamo fatto ricorso, non abbiamo mai dissentito sulla funzione, mai. Anzi, abbiamo trainato il progetto. Siamo perfettamente consapevoli che la sede principale va a Latina. Siamo consapevoli che il segretario generale lo esprimerà Latina. Segretario generale delle cui qualità abbiamo avuto già contezza. Siamo consapevoli che Frosinone potrebbe non avere la presidenza, né oggi né mai.

Ma, detto questo, alla luce anche del fatto che le imprese di Frosinone avranno gli stessi servizi tecnici di oggi, e l’ente avrà stesso numero di dipendenti e le medesime opzioni, allora c’è una domanda da porsi: perché? Perché è un percorso che vale comunque la pena fare insieme. Perché l’unione dei due territori può cambiare in meglio, e in maniera profonda, il disegno geopolitico ed economico della regione Lazio».