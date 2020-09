Mastronardi passa al Misto: è il tramonto delle Stelle

Foto © Giornalisti Indipendenti

Il consigliere pentastellato di Frosinone abbandona il movimento e confluisce nel Misto. Che dialoga e più volte assume posizioni comuni. Bellincampi è in stand by, ma ora fa paura.

Si era candidato per cambiare la politica, nel frattempo la politica ha cambiato il suo Partito. Il Movimento 5 Stelle non è più lo stesso di tre anni fa e allora il consigliere comunale di Frosinone Marco Mastronardi ha deciso di mollarlo: due mesi di decantazione e poi il ‘lascio’. Ha deciso di entrare nel Gruppo Misto.

Una scelta che potrebbe essere seguita presto dall’altro consigliere comunale a Cinque Stelle Christian Bellincampi. Entrambi fanno parte dell’ala che da subito aveva denunciato la deviazione del M5S dalla rotta originaria. Chiedevano un M5S meno setta e più calato nella realtà: si sono ritrovati dentro un Partito politico a tutti gli effetti. Propio ciò che invece avevano giurato di combattere. (Leggi qui Dissidenti a 5 Stelle: Bellincampi da eretico a ortodosso in una notte).

Il laboratorio Misto

Christian Bellincampi e Marco Mastronardi

L’arrivo di Marco Mastronardi al Misto crea uno scenario che non è solo quello dei semplici ‘travasi’. Nell’assise del capoluogo crea una situazione molto particolare. È quella per cui proprio il Gruppo Misto diventa una sorta di ‘laboratorio politico’. E con le amministrative non alle porte ma già in agenda la faccenda non è da prendere sottogamba.

Perché con Mastronardi e senza vincoli di Partito lì ci siedono Daniele Riggi (eletto nnella lista del Psi), Vittorio Vitali (eletto nella civica di Cristofari e politicamente vicino ad Articoli 1), Fabiana Scasseddu (Lista Cristofari) e Carlo Gagliardi (eletto in Cuori Italiani, passato nella Lega e sceso di corsa dal Carroccio).

Gente che non fa solo numero insomma. Nei mesi scorsi proprio Mastronardi e Bellincampi avevano avuto vari incontri con Scasseddu, Riggi e Stefano Pizzutelli (Frosinone in Comune). In alcuni casi avevano sostenuto la stessa posizione in Aula. L’arrivo di Mastrinardi facilita questo dialogo ed accelera la possibilità di iniziative unitarie del Misto.