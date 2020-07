Salvini ed il ‘caso Terracina’: “Ne parlo con Giorgia. Zingaretti via a settembre”

Dopo la manifestazione a Terracina, il leader della Lega va a tavola al Caminetto con Claudio Durigon ed il coordinatore di Forza Italia Claudio Fazzone. "Parlerò di Terracina con Giorgia": FdI non trova l'accordo. Regionali: "Zingaretti va a fare il minsitro, in autunno si dimette"

Tutti insieme appassionatamente: la sala è quella del ristorante Il Caminetto a Terracina. Tutta riservata solo per loro. A capotavola c’è il Segretario Nazionale della Lega Matteo Salvini , in polo azzurro savoia e jeans. Alla sua destra siede in camicia bianca l’ex sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, il papà di Quota Cento, poi il consigliere comunale e provinciale di Terracina Domenico Villani. Di fronte a loro, sull’altro lato del tavolo, a sinistra del capitano c’è il coordinatore regionale Francesco Zicchieri in camicia azzurra fuori dai pantaloni. Ma non è un tavolo solo leghista. Alla sinistra di Salvini c’è il plenipotenziario di Silvio Berlusconi nel Lazio Claudio Fazzone. Lo accompagna Augusto Vasile, l’unico superstite della pattuglia di Forza Italia in Consiglio.

È con loro che il leader della Lega parla delle prossime elezioni. Comunali e Regionali nel Lazio. Vicine. Entrambe, nelle previsioni di Salvini.

Ne parlo con Giorgia

L’INIZIATIVA DELLA LEGA A TERRACINA

Il nervo scoperto è Terracina. Con Fratelli d’Italia non c’è modo di trovare la sintesi. Lega e Forza Italia sono d’accordo: vogliono candidare a sindaco Luca Caringi, l’ex coordinatore di FdI uscito dal Partito e dalla giunta comunale per giocarsi la carta della candidatura . Nel suo (ex) Partito la scelta non è caduta su di lui ma sulla vicesindaco Roberta Tintari: sarà lei a correre per i Fratelli d’Italia con l’obiettivo di raccogliere l’eredità di Nicola Procaccini che un anno fa le ha passato la fascia per andare a fare il parlamentare a Bruxelles.

Cosa importa a Matteo Salvini di una città con 46mila abitanti? Terracina non è una metropoli, non è strategica. È però la città del suo coordinatore regionale. È uno dei fronti aperti con FdI nel gioco degli equilibri al tavolo delle candidature.

Un target dannatamente importante. Al punto che Matteo Salvini dice ai suoi commensali: “Il Centrodestra deve essere unito deve essere unito e compatto. Farò di tutto per riuscire ad ottenere l’unità anche a Terracina”. Lascia capire che ne parlerà personalmente con Giorgia Meloni. Perché – come ha detto poco prima in piazza – “se domani scenderemo in piazza per mandare a casa il Pd a Roma, non si può tenere il Pd a Terracina. Li vogliamo mandare via dal Governo e non possiamo portarli in Comune a Terracina».

Il fatto è che con i Civici dal passato nel Pd questa amministrazione ci ha governato per cinque anni. Incontrando meno difficoltà nel dialogo con loro che con la Lega di Zicchieri. E poi, l’altro fatto è che Nicola Procaccini gode di un certo credito presso Giorgia Meloni: è stato il suo portavoce quando lei era Ministro e quando era vice presidente della Camera.

In Regione si vota a maggio

SALVINI E ZICCHIERI, ALLE LORO SPALLE OTTAVIANI

Matteo Salvini ha detto ai suoi commensali di tenersi pronti per le elezioni Regionali. Perché a settembre, dopo le comunali ci sarà un nuovo Governo. Arriveranno al pettine tutti i nodi lasciati dal Covid.

Il Paese chiamerà tutti in un Governo di risanamento nazionale e di grandi riforme . “Nicola Zingaretti andrà a fare il ministro: a quel punto in Regione Lazio si andrà a votare a maggio o giugno del prossimo anno. Tenetevi pronti” .

Ma la Lega cala nei sondaggi

In mattinata, incontrando i sostenitori, Matteo Salvini ha parlato anche di politica europea e nazionale. A segurlo c’era anche il sindaco di Frosinone Nicola Ottaviani. “Finché l’Europa fa stare bene gli italiani va bene, se non lo fa io dico prima gli italiani. Non sono a disposizione della Merkel o del primo lussemburghese che passeggia per Terracina. In bocca a lupo al prossimo candidato sindaco di questa città“.

Gli fanno notare che i suoi sondaggi sono in calo: gli ultimi sono usciti da poche ore. Lui risponde poco più tardi dalla sua bacheca Facebook: “Stamane felice di essere tornato a Terracina, grazie per il vostro affetto: questi sono i sondaggi che contano“

In realtà il sondaggio di Monitor Italia (nato dalla collaborazione tra Agenzia Dire e Istituto Tecnè) traccia una situazione meno tranquilla. I numeri dicono che cala ancora la Lega nel consenso tra gli italiani con il Partito Democratico che invece sale e riduce lo svantaggio. Bene Azione, secondo Partito per incremento negli ultimi sette giorni. E’ quanto emerge da, con interviste effettuate il 2 e 3 luglio.

Il Carroccio perde 0,3% (ora 25,5%) e vede avvicinarsi il Partito Democratico (20,2%), partito con il migliore incremento nell’ultima settimana (+0,4%). Lieve flessione di Fratelli d’Italia (-0,1%), ora al 15,9% e sempre terzo partito.

Il Movimento Cinque Stelle guadagna 0,1% e arriva al 14,6%. Stabile Forza Italia con 8,2%, mentre Italia Viva di Renzi tocca il 3% (+0,1% negli ultimi sette giorni). Sensibile la crescita di Azione (+0,3%), ora al 2,9%. La Sinistra (2,5%) e Verdi (1,8%) perdono 0,1%. Stabile +Europa all’1,7%.

C’è fiducia nel Governo

Giuseppe Conte

ma il dato che più fa riflettere è che gli italiani hanno fiducia in questo governo. Almeno quelli che hanno risposto al sondaggio.

L’esecutivo a guida M5s-PD-Leu-Iv nell’ultima settimana ha guadagnato lo 0,6% nei consensi tra gli italiani. Di contro cala la percentuale di coloro che non hanno fiducia nel Conte 2.

Il governo giallorosso ora ispira fiducia nel 29,6% degli italiani (29% sette giorni fa). Ancora più sensibile il calo di coloro che non hanno fiducia (-0,9%): la scorsa settimana era 67,1%, oggi 66,2%. Non risponde il 4,2% (3,9% nell’ultima rilevazione).

Chissà se Terracina porterà qualche soddisfazione al Capitano.