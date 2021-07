Mauro e Francesca si sposano

Mauro Buschini e Francesca Cerquozzi si sposano. L'annuncio agli amici ieri sera a Villa Ecetra. Nozze prima della fine del mese

Lui in abito da sera con camicia di seta accompagnata da un papillon di eleganza assoluta. Lei con un vestito bianco in tulle a balze fino sopra al ginocchio, con bretelline e cintura in raso alla vita: stile del momento, giovane e sbarazzino. (I maligni dicono che la scelta del sandalo dorato basso sia stata fatta per non superare lui in altezza). Belli. E innamorati. Il consigliere regionale Mauro Buschini e la delegata alla Cultura nel Comune di Veroli Francesca Cerquozzi ieri sera hanno rivelato che tra una decina di giorni si sposeranno.

Francesca Cerquozzi e Mauro Buschini

Lo hanno detto nel corso di una cena fatta a Villa Ecetra a Patrica. Non un ricevimento ma una serata con gli amici: la lista era già short per scelta, s’è ulteriormente accorciata dopo le decisione del Consigliere di mollare la presidenza del Consiglio Regionale del Lazio; via quelli rimasti troppo defilati nei giorni della tempesta.

Nozze a breve, anzi brevissimo

Nozze il 24 (o il 25 luglio). Ma nessuna foto in giro. A tradire i nubendi è stata una foto apparsa sullo stato di lei: sorridente ed abbracciata ad una delle invitate che sfoggia un vestito in nero.

Il sentimento tra Mauro Buschini e Francesca Cerquozzi è nato poco alla volta. Entrambi hanno la passione per la politica, sono dirigenti del Partito Democratico ed è lì, alle riunioni di Partito che hanno iniziato a vedersi. Ed a confrontarsi. Talvolta anche in maniera accesa. Proprio da quel confronto ha iniziato a germogliare il seme che ora li porterà al matrimonio.