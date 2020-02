Metti una sera a cena da Gigino: fini fini, spuntature e… sindaco da candidare

Cena da Gigino Neglia. Convocata da Francesco De Angelis "per assaggiare i prodotti del mio giardino". Ma non fa l'agricoltore. A tavola: Marzi, Scalia, renna, Buschini, Vicano, Ottaviani sr. Gli argomenti...

I conti non quadrano. In teoria è stata una cena tra amici per festeggiare il carnevale. E per assaggiare i prodotti a ‘chilometro zero‘ portati dalla campagna. Ma a fare gli inviti e portare gli ortaggi è stato Francesco De Angelis: che non è agricoltore e non partecipa neanche ad una riunione di condominio se non c’è da fare politica.

La cena da Gigino Neglia

L’elenco dei commensali sembra scelto apposta per aumentare i sospetti. Soprattutto quello che in realtà la riunione servisse al potentissimo commissario per l’Unificazione dei Consorzi Industriali del Lazio: per tarare la bussola in vista del Congresso provinciale Dem e più ancora per fiutare il vento in vista delle prossime elezioni Comunali a Frosinone.

Intorno al tavolo, oltre a Francesco De Angelis c’era l’ex sindaco di Frosinone Memmo Marzi (leggi qui Marzi: “I politici di oggi: tanti gattucci e pochi alani”), l’ex senatore ed ex presidente della Provincia Francesco Scalia, il direttore dei Consorzi di Bonifica del Lazio Andrea Renna, il direttore sanitario dell’ospedale di Frosinone Mauro Vicano, il presidente del Consiglio Regionale del Lazio Mauro Buschini. Ed il ‘compagno‘ Nando Ottaviani: papà del sindaco leghista di Frosinone Nicola ma che nel 2017 ha votato senza problemi alle Primarie del Pd (leggi qui Il “compagno” Ottaviani).

Non è propriamente il genere di commensali con i quali parlare solo di carnevale, oppure di calcio, dei cambiamenti del clima, della prossima stagione estiva. Tutta gente che la politica comincia a masticarla già a colazione.

A proposito di masticare: il luogo scelto per l’incontro è lo storico ristorante La Stella: il regno di Gigino Neglia, il gran gourmet di Frosinone celebre per la sua cucina creativa, basata però sulla tradizione, rivisitata con un sapiente abbinamento dei sapori. Mai banale.

Francesco De Angelis

Il menù: fini-fini al pomodoro, spuntature di maiale, faraona con broccoletti ripassati, pollo ruspante con peperoni e patate. Tutto portato da Francesco De Angelis e cucinato da Gigino Neglia. Che per aiutare le pietanze a scendere ha selezionato un Carapace anno 2014, Sagrantino di Montefalco delle Cantine Lunelli.

Non è stata una cena per stomaci delicati. Nè sotto il profilo gastronomico né sotto il profilo politico. Francesco De Angelis, tra una portata e l’altra, ha avuto la conferma che il prossimo congresso provinciale Dem non si snoderà su un percorso tormentato ed eleggerà Luca Fantini segretario provinciale. Allo stesso tempo ha avuto la conferma che i tempi sono maturi per avviare la mediazione che porterà ad individuare il candidato sindaco di Frosinone.

Chi era intorno a lui a tavola scommette che userà la stessa strategia utilizzata per il Congresso: niente candidati di bandiera, nessuna conta, guai a generare spaccature. Mauro Vicano? Ha finto spesso di distrarsi: ogni volta che si è accennato alle Comunali ha finto di distrarsi. Memmo Marzi? La settimana scorsa ad Alessioporcu.it ha detto che vedrebbe bene una donna alla guida di Frosinone: in politica le prime carte che si giocano sono sempre quelle da sacrificare.

Alla fine? Frappe e zeppole. ma non il nome del sindaco. Presto. Prestissimo. Dopotutto la cena serviva solo per fiutare l’aria. Non per certo per assaggiare i prodotti portati da Francesco De Angelis. Che notoriamente non fa il contadino.