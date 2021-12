Il Giudizio Universale: Monza – Frosinone 3-2

Il Pagellone di Monza-Frosinone 3-1. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo nella gara.

Il migliore

Zerbin

Un assist ed un gran gol. Peccato che non siano bastati al Frosinone per portare a casa un risultato positivo. Grosso insiste sull’ex Napoli ed ha ragione: l’esterno si batte con grande spirito coprendo tutta la fascia sinistra e regalando qualche giocata di qualità. Non tira mai indietro la gamba mostrando ancora una volta un bel temperamento. Dopo 20’ viene ammonito ma non è condizionato. Fa le prove del gol dopo la mezzora centrando l’esterno della rete.

Nella ripresa prima confeziona un cross al bacio per Garritano che di testa sigla lo 0-1. Poi da fuori area raddoppia grazie ad un delizioso tiro a giro. Nel finale paga la stanchezza e concede il traversone a D’Alessandro in occasione del 2-2. Doveva essere sostituito prima.

Voto: 7,5

Dal 43’ s.t. Tribuzzi

In campo nel convulso finale. Ingresso tardivo. La sua corsa e freschezza sarebbero servite.

Voto: s.v.

Ravaglia

Brividi e preghiere allo scadere del primo tempo quando il Monza prima colpisce il palo con Barberis su punizione e poi va vicino al gol con la zuccata di Gytkiaer. Una sbavatura nella gestione di piede di un pallone e poi una parata importante su Machin. Sui 3 gol non ha colpe.

Voto: 6

Zampano

La solita partita ricca di corsa e percussioni almeno fino a quei folli minuti conclusivi. Ingaggia un bel duello con D’Alessandro che viene limitato per lunghi tratti, un buon cross per l’incornata di Garritano. Sul fil di sirena macchia la gara con un fallo di mano rilevato dal Var. Un’ingenuità fatale anche se paga il controllo sporco di Gori. Dopo 16 partite per la prima volta viene sostituito.

Voto: 5,5

Dal 47’ s.t. Satariano

Seconda presenza per l’attaccante maltese. Una manciata di secondi per cercare magari la palla della disperazione. Solo una speranza.

Voto: s.v.

Gori

Gori

Si rivede dopo quasi 3 mesi (ultima apparizione in Frosinone-Brescia del 20 settembre). Terza presenza, la prima dall’inizio. Grosso lo adatta da centrale difensivo al posto dello squalificato Gatti. Un ruolo che aveva ricoperto la scorsa stagione per due volte durante l’emergenza-covid. Fin quando il Frosinone tiene il pallino del gioco in mano ed il Monza annaspa, gioca una gara diligente. Controlla Valoti senza troppi problemi e spesso partecipa al giro palla.

Poi quando il Monza si getta all’assalto per cercare di rimontare il doppio svantaggio perde le distanze e va in difficoltà mettendo a nudo i limiti in un ruolo non suo. E così Ciurria lo sorprende alle spalle e sigla il 2-2. Controlla male quel maledetto pallone che poi carambola sul braccio di Zampano.

Voto: 5,5

Szyminski

Nel caos finale (come lo ha definito Grosso nel post-partita) non riesce a guidare la difesa con la giusta lucidità ed evitare così guai. Fino al gol di Carlos Augusto aveva disputato una gara più che sufficiente anche se Gytkiaer era stato pericoloso più di una volta. Al 12’ sfiora il clamoroso autogol di testa colpendo la traversa.

Voto: 6

Cotali

Il lavoro non gli manca con Pedro Pereira e Colpani che provano a sfondare. L’ex Chievo (in tribuna c’era il suo ex presidente Luca Campedelli) tiene bene la posizione. In alcuni momenti della partita agisce quasi da “braccetto” sinistro di una difesa a tre. Si conferma elemento affidabile. Nell’azione del pari monzese forse dove uscire uscire per provare a schermare il cross di D’Alessandro.

Voto: 6

Garritano

E’ tra i migliori del Frosinone e non solo per il gol dello 0-1. Schierato praticamente sulla destra, unisce molto bene qualità e quantità. Dopo 10’ va vicino al gol ma Di Gregorio è bravissimo a respingere il tiro a colpo sicuro.

Si rifa all’8’ del primo tempo: inserimento perfetto e colpo di testa altrettanto bello sul traversone di Zerbin. Vicino al tris sull’1-2 ma ancora una volta Di Gregorio gli nega la gioia. Uno degli ultimi ad arrendersi.

Voto: 7

Ricci

Bene per oltre un’ora: detta i tempi della squadra, spezza il gioco avversario, incrocia i tacchetti con un signor centrocampista come Barberis, mostra buona personalità. Conclude di testa sul cross di Ciano. Nella seconda parte della ripresa accusa un po’ di stanchezza, perde smalto e non riesce più a garantire lo stesso contributo sia in fase di costruzione che d’interdizione.

Voto: 6

Boloca

Macina chilometri. Lo trovi al limite dell’area avversaria e subito dopo vicino a Szyminski e Gori per difendere l’area. Giostra da interno sinistro e deve confrontarsi con Machin. Rispetto alle altre uscite non trova quasi mai la giocata di qualità. Rimedia un giallo per un fallo su D’Alessandro al limite dell’area.

Voto: 6

Dal 43′ s.t. Lulic

Una presenza utile per gli annali.

Voto: s.v.

Camillo Ciano

Ciano

Ritrova a sorpresa una maglia da titolare. Gioca con tanta convinzione e soprattutto con la tecnica che lo ha sempre contraddistinto. Partono dai suoi piedi le azioni dalle quali nascono le 2 reti del Frosinone. Prova la conclusione ma non riesce a trovare il colpo vincente. Sempre pericoloso sui piazzati.

Voto: 6,5

Dal 43′ s.t. Cicerelli

Anche lui poteva entrare prima. In una partita del genere i suoi strappi avrebbero fatto comodo al Frosinone.

Voto: s.v.

Charpentier

Charpentier si è infortunato

Dopo il periodo d’oro con 7 reti in altrettante gare, l’attaccante conosce di nuovo l’amarezza di un infortunio (forse al flessore destro). Capita nel finale di primo tempo quando entra in collisione con Donati, cade in maniera scomposta e si fa male.

In precedenza una partita di sacrificio, sportellate con Marrone e lo stesso Donati, e soprattutto il prezioso assist per Garritano che sparacchia addosso a Di Gregorio.

Voto: 6

Dal 44’ p.t. Novakovich

Fresco di rinnovo contrattuale, entra a freddo dopo l’infortunio di Charpentier. Qualche spunto degno di nota, un diagonale che sfila di poco a lato. E poi il solito lavoro sporco. Con la probabile assenza di Charpentier per alcune partite toccherà a lui sostenere il peso dell’attacco.

Voto: 6

Grosso

La formazione iniziale gli dà ragione: il Frosinone gioca bene e nei primi 17’ della ripresa vola sul doppio vantaggio. Sorprende un po’ tutti con gli inserimenti dal 1’ di Gori in difesa e Ciano. Stavolta però non ha una lettura impeccabile della gara ed infatti tarda a sostituire quei giocatori visibilmente stanchi. Inoltre con il Monza proiettato in attacco e con tanti palloni in area poteva tentare di alzare la difesa inserendo Casasola.

Ad onor del vero bisogna dire che il tecnico sta anche pagando la mancanza di alternative vere ai 2 centrali difensivi. Una lacuna nell’organico che si sta facendo sentire.

Voto: 5,5