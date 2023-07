Neri non… per caso, Frosinone nel destino del “guru” dei preparatori

[LA STORIA] Il nuovo “prof” della squadra giallazzurra è legato al capoluogo dove è nato ed il papà Olmes ha giocato per 3 stagioni. Massimo, punta di diamante dello staff di Di Francesco, ha ritrovato 65 anni dopo la città d’origine e cercherà di contribuire alla salvezza grazie alla sua grandissima esperienza e competenza. Mercato: interessa il difensore Papastathopoulos

Alessandro Salines Lo sport come passione

Una città, una squadra nel destino. E si sa che al destino non si può sfuggire come ha scritto l’autore greco Esopo, noto per le sue favole dalla morale sempre educativa. Si potrebbe riassumere così la storia di Massimo Neri, il “guru” dei preparatori atletici italiani, arrivato alla corte di Eusebio Di Francesco per contribuire alla Champions League del Frosinone (leggasi salvezza). Il 21 dicembre del 1957 il “prof” Neri nasceva a Frosinone ed ora a distanza di 65 anni è tornato in Ciociaria per curare i muscoli dei giallazzurri nel prossimo campionato di Serie A. Il legame tra il preparatore e il capoluogo è il papà Olmes, attaccante che dal 1955 al 1958 ha indossato la maglia del Frosinone nella famosa epopea della Quarta Serie.

Una bella storia di sport e vita, sicuramente singolare che arricchisce il nuovo corso del Frosinone, targato Eusebio Di Francesco. Un intreccio di destini che parte da lontano, dall’Italia del dopoguerra, per arrivare ai giorni nostri. E chissà che per Neri non sia uno stimolo in più per cercare di dare il massimo in un’avventura che si preannuncia affascinante e a dir poco complicata.

Papà Olmes, 3 stagioni al Frosinone

Olmes Neri (secondo in piedi a sinistra) in una formazione del 1955-1956 (Foto tratta dal libro “La Quarta Serie negli ’50”)

Neri senior, classe 1932 e scomparso nel 2018, è arrivato in Ciociaria nel 1955 proveniente dal Città di Castello. A prenderlo fu il patron Angelo Cristofari, già sindaco di Frosinone e papà del cardiologo Fabrizio, primario del Pronto Soccorso ed esponente di spicco del Pd provinciale. Con un blitz a Modena Cristofari ingaggiò Neri oltre al mediano Braglia, al terzino Minardi, al centromediano Pellizzola ed all’ala sinistra Azzoni. Fu un grande colpo: Neri, originario di Bomporto nel modenese, era un attaccante velocissimo, molto tecnico, dotato di un dribbling ubriacante. Non a caso in dialetto modenese lo avevano soprannominato “balòta”, ovvero tuorlo d’uovo, qualcosa d’inafferrabile.

Olmes Neri ha militato nel Frosinone per 3 campionati tutti nella prestigiosa Quarta Serie degli anni ’50 con allenatori Italo Breviglieri e Mario Genta. In totale 83 presenze e 14 gol tra il 1955 ed il 1958. Tra i giocatori dell’epoca è stato il terzo più presente dietro Lillo (128) e Piccolomini (134). E proprio in quel periodo nacque Massimo.

Massimo Neri

Dopo Frosinone, Carbosarda e Akragas (Serie C), Parma in B, Reggina (C e B), Nuova Igea, Barcellona Pozzo di Gotto e Juve Siderno. Rientrò alla Reggina come allenatore e dopo una stagione alla Vibonese, approdò al Lecce. Dal 1977 al 1993 è stato lo storico vice di tanti allenatori: Giorgis, Di Marzio, Corso, Mazzone, Bigon, Bolchi e Fascetti (conquistò una promozione in Serie A). In sostituzione dello squalificato Fascetti, Neri era in panchina in quell’incredibile Roma-Lecce 2-3, ultima giornata della Serie A 1984-1985, che costò lo scudetto alla squadra capitolina.

Un altro Neri 65 anni dopo

Il preparatore atletico Neri con Di Francesco e l’intero staff

E così a distanza di oltre mezzo secolo il Frosinone ha abbracciato il figlio di Olmes, punta di diamante dello staff di Eusebio Di Francesco. Massimo Neri infatti è uno dei preparatori atletici più importanti del panorama calcistico internazionale, famoso tra l’altro per aver elaborato il principio di gradualità e processività dei carichi di lavoro, concetto essenziale per aumentare la resistenza aerobica del calciatore.

Neri vanta una carriera lunga ed a dir poco prestigiosa. Diplomato all’Isef, ha iniziato nel Lecce con Carletto Mazzone che ha seguito nel Cagliari, nella Roma e nel Bologna. Poi ha lavorato con Fabio Capello alla Roma, alla Juve, al Real Madrid e nelle Nazionali inglese e russa. Ancora Juve e Sampdoria nello staff di Ciro Ferrara. E’ stato al Catania (tecnico Dario Marcolin) e in Cina con Marcello Lippi. Adesso il Frosinone accanto a Di Francesco che ha allenato quando Eusebio giocava alla Roma. Per il Frosinone la presenza di Neri potrebbe rivelarsi decisiva: la preparazione atletica è fondamentale per una squadra che deve salvarsi come ha sottolineato DiFra il quale vuole puntare su corsa e forza fisica. Una città, una squadra nel destino.

Mercato, interessa il greco Papastathopoulos

Guido Angelozzi

E’ Sokratis Papastathopoulos, 35 anni, greco, il grande obiettivo per la difesa del Frosinone. Il centrale straniero che il direttore Guido Angelozzi ha rivelato di trattare. Secondo Sky il club giallazzurro è in forte pressing sul giocatore, svincolatosi dall’Olympiakos dopo 3 stagioni, e che tornerebbe in Italia a distanza di 12 anni dalle esperienze al Milan ed al Genoa.

Si tratta di un giocatore di grandissima esperienza internazionale che vanta 189 presenze in Bundesliga (Borussia Dortmund e Werder Brema), 56 in Serie A (Genoa e Milan) e 44 in Premier League (Arsenal) oltre che 90 in Nazionale. Nelle intenzioni della società dovrebbe prendere il posto di Lucioni sia in campo che nello spogliatoio.