New Cold, la rivoluzione arriva dal freddo: 200 assunzioni

New Cold rileva il gruppo Pacaro. E proseguirà il progetto già avviato con Froneri a Ferentino. Nascerà il più grosso polo logistico dei prodotti surgelati per il Centro e Sud d'Italia

Emiliano Papillo Ipsa sua melior fama

La rivoluzione arriva dal freddo: quello della multinazionale olandese New Cold, specializzata nella logistica dei prodotti surgelati. È uno dei principali player mondiali: partner globale dei maggiori produttori di cibi freddi al mondo. Ha deciso di realizzare il suo prossimo polo a Ferentino: sorgerà accanto allo stabilimento alimentare Froneri, leader mondiale nella produzione di gelati.

I tempi di realizzazione del nuovo polo logistico sono stretti: i lavori inizieranno durante il 2022 e lo stabilimento dovrebbe essere consegnato a metà del 2023. A pieno regime la nuova struttura darà lavoro tra occupati fissi e stagionali a circa 200 persone. Ad annunciare la nascita del nuovo plant di ferentino è stato il manager per l’Italia della New Cold, Luca Quaresima.

Questione di infrastrutture

Una delle linee New Cold (Foto © Bartosz Kubisiak / B.Art)

La decisione di New Cold si basa su una serie di scelte indovinate fatte da Ferentino negli anni passati. Innanzitutto il casello autostradale a due passi dalla zona industriale. E poi il sistema di rotatorie che snellisce il traffico e riduce i tempi di accesso agli stabilimenti. Fondamentale è stata la presenza di un player della dimensione di Froneri.

Prima della pandemia il principale produttore di gelati aveva avviato una serie di investimenti con cui ampliare lo stabilimento e dotarsi di un polo logistico all’avanguardia. In pratica. Una struttura completamente robotizzata, capace di custodire a temperatura altri 50.000 pallet oltre ai 50mila che già possono essere immagazzinati a Ferentino. È tutta la necessità, di tutti gli operatori del freddo, nel Centro e Sud Italia.

Il polo stava nascendo in collaborazione con il gruppo Pacaro. Poi l’olandese Newcold Coöperatief U.A. (controllata dal private equity statunitense Westport Capital Partners) specializzato in real estate, ha comprato il gruppo Pacaro, specializzato nella gestione della catena del freddo e di celle frigorifere per terze parti. Nel dettaglio la controllata italiana del gruppo NewCold, NewCold Borgorose Holding srl, ha comprato le quote di Pacaro srl, che a sua volta detiene l’intero capitale sociale di Pacaro Logistica srl e di Jolanta srl.

La decisione di proseguire il progetto su Ferentino è stata quasi naturale.

Piacere, New Cold

Il manager di New Cold è stato a Ferentino. Ha ha incontrato il sindaco Antonio Pompeo, l’assessore alle Attività Produttive di Fare futuro Angelica Schietroma ed il responsabile della Caritas Pietro Pro.

La New Cold si è presentata facendo alla caritas una grossa donazione di pacchi alimentari con generi di prima necessità.

Lo stabilimento nascerà quasi in continuità con Froneri. L’assessore alle Attività Produttive di Ferentino, Angelica Schietroma non ha dubbi: “Siamo in presenza di una grossa opportunità per Ferentino”. Per il sindaco Antonio Pompeo ”È la dimostrazione che riusciamo ad essere attrattivi. Per la città ed il circondario sarà una grande opportunità. Decine di nuovi posti di lavoro in un momento difficile come quello attuale sono un toccasana. Come amministrazione siamo a disposizione degli olandesi per accorciare al massimo i tempi di realizzazione dell’opera cercando di mettere a disposizioni altre importanti infrastrutture“.

“Sarà un investimento importante e non vediamo l’ora di iniziare i lavori – ha concluso Luca Quaresima– ci saranno tanti nuovi posti di lavoro. Il sito si specializzerà nella conservazione di prodotti alimentari a freddo con innovativi sistemi di automazione delle celle frigorifere. Inoltre per la prima volta al mondo svilupperemo il progetto carbon free per eliminare totalmente l’impatto ambientale. Presto gli amministratori di Ferentino verranno a Fiorenzuola per ammirare il nostro modo di lavorare“.