Non è l’Europa del riso in bianco quella che vogliamo

Senza Ricevuta di Ritorno. La ‘Raccomandata’ del direttore su un fatto del giorno. L'Europa che ci vorrebbe tutti uguali. Invece è la diversità la nostra forza più grande

Clicca qui per ascoltare

È come quando ti lavi troppo. Ci sono quelli che hanno la fissazione: sono terrorizzati dalle malattie. E stanno sempre a disinfettare tutto, nell’incubo di infettarsi. La casa deve essere sempre pulita, nella macchina mai un granello di polvere.

Poi puntualmente si ammalano. Perché gli anticorpi si indeboliscono, non hanno nulla contro cui combattere.

Stiamo facendo come quelli che si lavano troppo. Non c’entra l’igiene. C’entra la politica. In Europa abbiamo addirittura un ministero all’Uguaglianza. Tutto deve essere rispettoso degli altri e per non suscitare irritazione dobbiamo stare attenti a come parliamo.

Ha fatto il giro del mondo la circolare con cui si invitava il personale Ue a stare attento nel parlare: si arriva al paradosso che il Natale nemmeno deve essere nominato, altrimenti si offendono quelli di altre religioni, negli esempi non bisogna usare solo nomi cristiani.

Il principio è lodevole. Portare “ogni persona in Ue ad avere il diritto di essere trattato in maniera eguale senza riferimenti di genere, etnia, razza, religione, disabilità e orientamento sessuale”. (Leggi qui L’Europa cancella il Natale. Ma poi ci ripensa).

Ma così si finisce come quelli che si lavano troppo. Diventiamo tutti neutri. Sono le differenze a renderci unici ed ognuno bello per qualcun altro, sono le differenze ad arricchirci, sono le diversità a contaminarci ed a migliorarci.

Pensate al riso con il curry: una bella novità dopo una vita di pastasciutta; o al sushi, dopo avere mangiato sempre spezzatino. Ecco, per restare a tavola: vorrebbero che fossimo tutti riso in bianco e pasta in bianco. E senza nemmeno un goccino d’olio o una spolverata di Parmigiano: perché quelli sono solo italiani.

Non è questa l’Europa che vogliamo. A prescindere dal santo Natale.

Senza Ricevuta di Ritorno.