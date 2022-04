Non è un film e nessuno lavora per arrivare ai titoli di coda

Senza ricevuta di Ritorno. La raccomandata del direttore su un fatto del giorno. Non è una fake come fu Timisoara che buttò giù Ceaucescu. È tutto dannatamente vero. E nessuno lavora per metterci fine

Non è un’altra Timisoara. Purtroppo non è una strage inventata come quella del 1989 in Romania, che accelerò la caduta del regime di Ceaucescu. All’epoca occorsero alcuni giorni per scoprire che i cadaveri mostrati alle televisioni, orribilmente sventrati, in realtà erano quelli appena sottoposti ad autopsia nell’Ospedale dei Poveri. Nessuna tortura della polizia politica.

Oggi sono bastate poche ore per accertare che a Bucha non c’è stata un’altra Timisoara e che tutto è drammaticamente vero. Ci sono i satelliti che leggono le targhe delle auto, riconoscono se è stata scavata una buca, quando e da chi. A poche ore dalla scoperta c’è il nome del battaglione sospettato del massacro, dell’ufficiale che lo comanda, il suo indirizzo.

In guerra, mentire, è la norma. Chruchill non a caso diceva che la verità è talmente preziosa che in guerra va coperta da una coltre di bugie.

Volodymyr Zelensky (Foto © President of Ukraine P.O.)

Non c’era bisogno di satelliti per avere la prova del massacro a Bucha. Se non fosse stato lì sarebbe stato da un’altra parte: a Mariupol, a Irpin… Perché il peso della guerra lo portano sempre i civili, i reparti in ritirata spesso si vendicano sulla popolazione inerme. È la guerra, quella sporca, quella vera: ben diversa da quella pulita ed eroica raccontata dalla cinematografia.

Il problema è che nessuno, in questo film dell’orrore, stia lavorando sul serio per arrivare in fretta ai titoli di coda.

Si comportano invece nel modo contrario: alzando i toni, aumentando gli insulti, la tensione, la corsa alle armi.

Perché tanto, alla fine, a pagare il conto, con il loro sangue, sono i civili. Non quelli che urlano facendo in modo che duri ancora di più.

