Non solo Sassuolo, radar accesi a tutto campo: idee Slimane, Gabbia e Caprari

Chiuso Turati, vicini Marchizza ed Harroui, il club giallazzurro pensa al centrocampista del Brondby, al difensore del Milan ed all’attaccante del Monza. Interessano anche Colombo e Nicolussi Caviglia. Cessioni: la Samp vuole Matteo Ricci, triennale del Palermo per Insigne

L’asse di ferro col Sassuolo è ancora caldo ma il mercato del Frosinone non si ferma agli affari con il club neroverde. La società giallazzurra si sta muovendo su più fronti per allestire la squadra in vista del campionato di Serie A. D’altronde è una rosa che va rifondata dopo le tante partenze tra fine prestito, scadenze di contratto e cessioni.

E quindi bisogna muoversi ad ampio raggio, a tutto campo, cogliere le occasioni perché il tempo stringe: nelle prossime ore scatta il ritiro a Fiuggi ed il debutto col Napoli è lontano poco più di un mese. Gli arrivi dell’esterno offensivo georgiano Kvernadze dalla Dinamo Batumi e dell’attaccante tedesco-albanese Cuni dal Bayern Monaco sono la riprova che i radar-mercato del Frosinone arrivano lontano.

Le ultime idee

Guido Angelozzi

Un’ulteriore conferma del mercato a tutto campo del Frosinone rimbalza direttamente dalla Danimarca. Il giornale online bt.dk ha rivelato di un’offerta di mezzo milione del club giallazzurro per ingaggiare il centrocampista tunisino-danese del 2001 Anis Ben Slimane del Brondby. Un giovane di sicuro avvenire che si è messo in mostra nella formazione danese (121 gare e 9 gol), giocando anche in Champions ed Europa League.

Slimane, centrocampista ambidestro e molto duttile (può agire da regista, play basso e trequartista), è Nazionale tunisino (29 presenze e 4 reti) ed ha giocato gli ultimi mondiali. In scadenza nel 2024, è un profilo allettante ma non solo per il Frosinone. Sempre secondo bt.dk lo Sheffield in Premier League avrebbe messo sul piatto 1 milione e 200 mila euro.

Brescianini con la maglia del Cosenza contende un pallone a Gelli (Foto © Mario Salati)

L’acquisto del centrocampista Brescianini (manca solo l’annuncio) pare abbia aperto un canale col Milan: il Frosinone segue il centravanti Colombo, reduce dal prestito a Lecce, e notizia di giovedì sera il difensore centrale Gabbia. A 23 anni, ha collezionato 51 gettoni col Milan tra Serie A, Coppa Italia e Champions League. I suoi agenti della TMP Soccer hanno incontrato i dirigenti rossoneri per decidere il futuro: andrà in prestito ed oltre al Frosinone ci sono Salernitana e Lecce. Altre idee sono l’attaccante Caprari del Monza (potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto) e il centrocampista Nicolussi Caviglia della Juventus non riscattato dalla Salernitana che però lo vorrebbe riportare in granata.

Il punto-Sassuolo

Boloca verso la cessione al Sassuolo

Il Frosinone è riuscito a riportare in Ciociaria il portiere Turati, grande protagonista della promozione in Serie A (leggi qui Guanti, megafono e clean sheet: Turati pronto a riabbracciare il Frosinone.) Manca solo l’ufficialità. E dovrebbero arrivare il difensore Marchizza ed il centrocampista Harraoui. Due trattative in chiusura. E si lavora per l’attaccante Defrel, una specie di fedelissimo di Di Francesco. Non sono esclusi altri colpi considerando i giocatori che gravitano nell’orbita-Sassuolo. In Emilia potrebbe salire Boloca, designato come sostituto di Frattesi. Il centrocampista italo-rumeno viene valutato 6-7 milioni. Ma nelle ultime ore circolano voci di una cessione di Boloca con una formula alla Gatti: resterebbe un’altra stagione a Frosinone.

Matteo Ricci

A proposito di partenze Ricci è stato richiesto dalla Sampdoria dove ritroverebbe Andrea Pirlo che lo ha allenato in Turchia al Karagumruk. Insigne sempre più vicino al Palermo: pronto un triennale con un indennizzo di 1 milione di euro per il Frosinone. L’attaccante potrebbe aggregarsi ai rosanero già domenica nel ritiro di Ronzone. Richiesto dalla Lucchese di Frara e Gorgone il giovane Bragaglia, difensore della Primavera. Rescissione per Bevilacqua, rientrato dal prestito alla Pergolettese. Il centrale ripartirà dalla Serie D della Dolomiti Bellunesi.