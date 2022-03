Non vero che non siamo in guerra

Senza ricevuta di Ritorno. La raccomandata del direttore su un fatto del giorno. Non è vero che non siamo in guerra. È senza proiettili. Ma è altrettanto micidiale.

Clicca qui per ascoltare

Non è una faccenda che riguarda gli Ucraini. Non è una questione che tocca solo l’Est Europeo. Le parole usate in questi giorni per tranquillizzarci sono vuote come la capacità dei politici che le hanno pronunciate.

Non è vero che non siamo in guerra con la Russia. Come se il fatto che a poche ore di volo da noi passino la giornata a lanciare missili ed annientare intere città, sia diverso e meno grave dal momento che noi non ci immischiamo.

La guerra è intorno a noi: con mezzi diversi dalle armi da fuoco. Ma è ora che qualcuno abbia il coraggio di dirlo. Dire ad esempio che il gas è salito a 200 euro e ieri lo storico Pastificio Paone di Formia ha annunciato 4 mesi di stop perché a questi costi non ce la fa. Il polo della ceramica green in Ciociaria aveva riacceso i forni, ora sta valutando un nuovo stop.

Il carburante comincia a ridursi e quello rimasto in circolazione è arrivato a cifre stellari: ci sono distributori nei quali la benzina è arrivata a 2,5 euro al litro. I camionisti nei giorni scorsi hanno annunciato lo stop, nemmeno loro riescono a viaggiare con questi costi.

Le borse, in Europa, oggi hanno bruciato 400 miliardi: è non bisogna commettere l’errore di pensare che è un problema dei ricchi, che solo i ricchi oggi piangano per il crollo delle Borse. Perché quei 400 miliardi sono soldi in meno che circolano nella nostra economia. E allora siamo tutti più poveri.

Non è faccenda solo degli ucraini

Non è faccenda degli Ucraini, non è questione dei Russi e non è vero che non siamo in guerra.

Se solo la finissero di discutere pensando alle prossime elezioni, forse potremmo iniziare a pensare che stiamo andando incontro ad una delle più catastrofiche crisi economiche ed industriali da un secolo a questa parte. Ma loro non se ne accorgono, perché sono convinti di dover fare caciara ed ammuina in vista delle prossime elezioni.

Senza Ricevuta di Ritorno.