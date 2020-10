La Lega a Nicola Ottaviani. È lui il nuovo Coordinatore

La svolta della Lega in provincia di Frosinone. Nicola Ottaviani nominato Coordinatore provinciale. Segnale politico chiaro: ai moderati ed al mondo del Centro. La squadra di governo. Gli indizi sulle candidature

Il via libera lo ha dato ieri sera il coordinatore Regionale Francesco Zicchieri, poche ore dopo avere lasciato l’ospedale di Latina dove era stato ricoverato in via precauzionale dopo che gli era stato diagnosticato il Covid-19. L’annuncio è stato concordato per questa mattina: Nicola Ottaviani è il Coordinatore Provinciale della Lega.

Un passo verso Montecitorio

Il Partito affidato a Nicola Ottaviani significa un ulteriore passo del sindaco di Frosinone verso la candidatura a Montecitorio. (Leggi qui Direzione Camera. Nicola Ottaviani prende… il volo).

Nicola Ottaviani e Francesco Zicchieri

Già da tempo il primo cittadino si muoveva come se fosse un primus all’interno del gruppo dirigente. Nel solco di quanto dichiarato da Matteo Salvini che da tempo ripete di puntare sui sindaci se si vuole radicare la Lega anche nei territori dai quali fino ad oggi è stata assente.

Ma la scelta di puntare su Nicola Ottaviani ha anche un forte significato politico interno: il sindaco appartiene notoriamente all’ala moderata della Lega, con una forte capacità di dialogo verso il mondo centrista e cattolico. Ha sempre puntato su una politica meno urlata e più di sostanza. E non anti europeista.

La squadra di Ottaviani

Paola Carnevale

Nella squadra del coordinatore provinciale Nicola Ottaviani ci sono i due vice coordinatori di diritto in quanto parlamentari: il senatore di Veroli Gianfranco Rufa, il deputato di Pontecorvo Francesca Gerardi; con loro c’è il terzo vice coordinatore provinciale, l’unico non parlamentare: è la commercialista Paola Carnevale che era stata indicata come candidato sindaco di Cassino ed aveva fatto un passo indietro in favore dell’unità. A lei è andata la delega alle Relazioni istituzionali.

Il responsabile dell’Organizzazione è il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli, già coordinatore provinciale di Forza Italia, conosce ogni angolo del territorio; quel ruolo consentirà a Ottaviani di pensare alle politiche nazionali e territoriali senza doversi preoccupare dei circoli e dei singoli territori.

Il responsabile agli Enti locali è Maurizio Beretta, capogruppo della Lega al Comune di Ferentino; la responsabile dei Giovani è Maria Veronica Rossi, prima dei non eletti alle scorse Europee.

I rumors dicono che proprio Francesca Gerardi, paola Carnevale e Veronica Rossi saranno le tre candidate rosa alle prossime Regionali.

Si riparte dalla Ciociaria

Francesco Zicchieri

‘La Ciociaria riparte dalla Ciociaria con una squadra eccellente e preparata. Soprattutto capace di affrontare le importanti sfide del rilancio del tessuto economico, provato dalla crisi decennale. E dagli effetti negativi del Covid-19, della sanità provinciale, dell’emergenza ambientale e della gestione dei rifiuti” ha commentato Francesco Zicchieri, ponendo fine alla fase del commissariamento.

‘‘Frosinone, l’emblema della buona amministrazione, deve essere il modello da esportare sul territorio in vista anche delle prossime amministrative – spiega Francesco Zicchieri – Certamente Ottaviani valorizzerà al meglio la nostra classe dirigente, indicando una visione chiara per mettere a sistema un territorio difficile”.