La doppia trazione della premier tra Italia ed Europa: aggressiva in Patria e conciliante con l'Ue. Che alle Camere aveva attaccato.

Sui temi dell’Europa e sull’Europa stessa ci sono almeno tante Giorgia Meloni quanti sono i bisogni che la sola ed inimitabile Giorgia Meloni ha. Il problema è proprio questo: la premier, che al Consiglio Ue è stata petardo da festa ma che alle Camera era stata bomba da mortaio, è una e trina. Nessun accostamento ieratico o eretico, per carità, a quelli ci pensavano i seguaci di Silvio Berlusconi, solo fatti. E i fatti dicono che in ballo ci sono una premier draghiana per necessità, una leader destrorsa per storia ed una capopopolo incazzata per indole.

Se ne stanno tutte e tre strette strette nel corpo di una sola persona che per inciso fa abbastanza massa critica per essere quarta. La fa a contare che la Meloni è anche una donna, madre e compagnia declinando in salsa iberica mai cassata del tutto. A Bruxelles Meloni ci è arrivata dopo aver riferito alle Camere sui temi caldi per i quali non è a Roma a maledire benevolmente ma non troppo Daniela Santanchè e la sua Visibilia.

Le grandi questioni per l’Italia, e per Meloni

E quei temi, inevitabilmente, sono diventati due cose. Mappa delle grandi questioni si cui l’Italia dovrà affilarsi o rompere i denti nei prossimi mesi. Poi termometro di come il governo intende limarseli, i denti. Il dato è evidente: nel calderone odierno gli interessi della nazione e quelli della parte politica che la nazione la guida sono divaricati. Non divergenti, ci mancherebbe, ma scostati a forza dal forcipe delle necessità di singola bottega. Perciò Giorgia Meloni si è fatta “double-face”, fuori orbace e dentro seta. Ed ha alternato in 24 ore toni e temi da assalto all’arma bianca ad omologhi da campo di camomilla.

Su tutti spiccano tre attacchi “in casa” che hanno dato la cifra tonda di una realtà che è comune denominatore di ogni capitolo politico di questi giorni. E’ iniziata la campagna elettorale per le Europee 2024 e dove prima bastava ragionare adesso, almeno in Patria, ci si accalora e ci si mette quel filo di pimento in più. Poi però, cambiato scenario, si torna bizantini, europeisti in senso ecumenico e concilianti. E’ roba molto italiana, mercanzia da melodramma. Dove l’intensità con cui si dice una cosa è inversamente proporzionale alla forza che su quella cosa ci si mette per risolverla. E dove il palcoscenico è molto più importante del brogliaccio.

Su Pnrr, Mes e migranti la Giorgia Meloni Tricolore ha rimesso in gran spolvero le sue briscole storiche ma lo ha fatto cedendo alle sirene della sua foga dialettica, quella “da comizio”. La guerra in Ucraina è capitolo a parte perché lì Meloni e l’Ue che conta sono burro e alici. Ma non è stata la sola e le opposizioni hanno riposto il fioretto per le sciabole con la stessa tigna. I dati empirici sono evidenti: a Meloni non piace che le si dettino i tempi sul Pnrr e su quello ha attaccato Paolo Gentiloni che le mette fretta. Lo ha fatto senza rinunciare a ricordare che forse chi stava prima di lei a Palazzo Chigi lo poteva scrivere meglio.

La stoccata a Gentiloni e le “briscole draghiane”

Paolo Gentiloni

A quel punto bisognava bilanciare la botta di anti-draghismo con un siringone di draghismo in purezza. Ma a quello Meloni ci aveva già pensato scegliendo due totem draghiani. Lo aveva fatto per commissariare il piano pro alluvionati in Emilia-Romagna, Marche e Toscana e per guidare Bankitalia. Francesco Paolo Figliuolo e Fabio Panetta sono stati la sua polizza di assicurazione per spiegare che la premier sarà anche incazzosa ma non è stupida. E che al muro contro muro con Super Mario non ci andrà mai. Però Gentiloni una scudisciata se la meritava, altrimenti che campagna elettorale sarebbe?

E allora, molto turchina ma poco fata Meloni ha affondato il colpo. “Mi fa specie che il commissario, che immagino quel piano lo avesse letto prima, oggi dica che bisogna correre e fare di più. Ma, insomma, se si fosse vigilato in passato forse si farebbe più velocemente”. A Bruxelles poi ci ha pensato Raffaele Fitto, a ricucire lo strappo romano con l’ex premier dem. E il Mes? Lì apoteosi “masaniella” ci si aspettava ed apoteosi è stata. Lo è stata nella mistica del “pacco”. Molti tra le opposizioni vedono nella ritrosia della premier nell’approvarlo un mood omologo a quelle scene in cui si crede di acquistare un oggetti e ci si ritrova con carta da giornale appallottolata. Il dato è che da scopo per essere stabili il Mes è diventato mezzo di trattativa, e su altri obiettivi che con il Mes stanno in bouquet.

Matteo Salvini movente del “pacchetto”

Il sunto è che Matteo Salvini è il nemico ufficiale del salva Stati, ma Giorgia Meloni è la nemica vera, vera ed occulta. La premier ha parlato di “pacchetto”. Anzi, ha detto: “Nell’interesse nazionale non è questo il momento per affrontare un voto sulla ratifica”. Poi il motivo: “Perché il Governo ha scelto un approccio a pacchetto”. Cioè? Si lavora, ragiona e legifera su tutto il cucuzzaro, e siccome tutto il cucuzzaro non è roba da spuntare in un baleno allora il Mes arretra in urgenza e timing stretto.

Una sorta di sillogismo socratico a cui Giuseppe Conte non ha resistito. L’ex premier ha ricordato alla sua omologa attuale che lei, dai banchi dell’opposizione, lo aveva definito “Tafazzi” proprio a proposito del pacchetto. Ed ha fatto i complimenti più ironici del mondo alla Meloni per il suo “tafazzismo di ritorno” ammesso in Parlamento. E’ roba da finezza dialogica, da paradosso e stoccata in sintassi. Cose che succedono quando, su qualunque banco sieda, oltre che a decidere delle sorti del tuo Paese sei chiamato a decidere anche di quelle del tuo partito e senza proporzionale a fare da cuscino di terga.

Stare in guardia dalla Lagarde

Nel pacchetto della Meloni, che perfino un imperturbabile Mario Monti ha definito “periglioso”, comunque ci sono state a bottega anche altre cose. Cose come “la nuova governance economica europea, l’Unione bancaria e i meccanismi di salvaguardia finanziaria”. Per l’Unione bancaria il discorso è semplice: a Meloni Christine Lagarde non piace e non le piace come opera sui tassi in chiave anti inflazionistica. Perciò con lo spettro della recessione ma con una inquietante sordità ai moniti di Confindustria la premier attende solo l’anno prossimo e il cambio di vertice.

Da Bruxelles poi è arrivata la metamorfosi possibilista, quella da “bicchiere mezzo pieno” sui migranti. “Non devo ricordare che quello che oggi c’è scritto nelle conclusioni del Consiglio era probabilmente impensabile 8 mesi fa. Siamo davvero riusciti a cambiare il punto di vista, anche col contributo di altre nazioni, sull’annosa divisione tra paesi di primo approdo e paesi di movimenti secondari”. Non si è capito bene se si sia trattato della fiera asserzione di argomenti indigeni. Di quella o della sensibilità inclusiva sugli stessi da parte degli interlocutori europei ma tant’è.

Meloni da Roma a Varsavia, via Budapest

Anche perché alla fine Polonia ed Ungheria, paesi affratellati a FdI nel nome dei Conservatori Ue, hanno bocciato le conclusioni del Consiglio. E ancora: “Sulla Bce ho detto che cosa penso, sui mutui siamo già intervenuti, è un tema sensibile. Nella nostra legge finanziaria abbiamo immaginato una norma per consentire a tutti di poter convertire il loro mutuo a tasso variabile in mutuo a tasso fisso. Bisogna fare di più, ne sto discutendo col ministro dell’Economia. È una di quelle materie su cui l’impegno del governo deve essere quotidiano”.

Sui migranti la premier aveva promesso di “stroncare il traffico di vite” e ricordato agra quando si “legittimava chi sperona le navi dello Stato italiano”. Sul tema chiave, quello cioè di un’Europa solidale in ugola ma inerte in legiferati, la strada è quella di una benevola Canossa a cui Bruxelles sarebbe arrivata grazie a questa Italia qua.

La partita della Meloni si è giocata dunque su due tavoli, a Roma ed a Bruxelles. Ma il “pacchetto” è troppo vasto e bifido in lettura per garantire un successo su tutta la linea. E dal doppio pacco si potrebbe passare ad un “contropacchetto”. Come nel film di Nanni Loy, ma in modalità documentario. Perché questa non è una sceneggiatura grottesca, questa è la realtà. Che grottesca ci potrebbe diventare.