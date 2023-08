Palmisani saluta, Frattali torna: vite da “numeri uno”

[STORIE DI MERCATO] Il giovane estremo difensore, campione d’Europa Under 19, vola ad Olbia dove si farà le ossa sperando di rientrare ancora più forte. A distanza di 12 anni invece il portiere romano ritrova la maglia del Frosinone che ha indossato dal 2004 al 2011. Di Francesco così completa il pacchetto portieri, inserendo un elemento d’esperienza, uomo-spogliatoio, molto legato alla Ciociaria per motivi familiari

Il calciomercato regala sogni, illusioni, speranze, certezze e delusioni. Ma anche storie di sport e vita. Storie in questo caso di portieri, il ruolo più affascinante e difficile che ha ispirato persino una poesia di Umberto Saba. Storie che s’incrociano a Frosinone in un umida serata d’agosto poco dopo l’ufficialità dell’acquisto di Kaio Jorge. Protagonisti Lorenzo Palmisani e Pierluigi Frattali, 19 anni di differenza, in comune i guanti e 2 pali da difendere costi quel che costi.

Palmisani, uno degli ultimi migliori talenti del settore giovanile, ha salutato e si è trasferito in prestito all’Olbia. Il secondo torna in giallazzurro a distanza di 12 anni per completare il pacchetto portieri, garantendo a Di Francesco esperienza e professionalità. Un intreccio di destini tra futuro e presente del Frosinone.

Palmisani, è solo un arrivederci

Lorenzo Palmisani

Il talento di Alatri, 18 anni, miglior portiere dello scorso campionato Primavera (ha vinto il “Best Awards”) e soprattutto campione d’Europa Under 19, lascia il Frosinone dopo un decennio nel settore giovanile e l’ebbrezza della Serie A vissuta dalla panchina. Sabato ha potuto esultare con Harroui e soci per la prima vittoria. Ora inizia una nuova avventura, la prima da professionista. La società crede nella sue potenzialità e vuole metterlo alla prova in Serie C, all’Olbia, sperando che possa tornare ancora più forte. Insomma Palmisani può diventare il futuro della porta frusinate. Le premesse ci sono tutte e non solo tecniche. Parliamo di umiltà, carattere, spirito di sacrificio e cultura del lavoro.

Giorgio Gorgone, tecnico che ha lanciato Palmisani

Innamorato di Buffon, portiere quasi per caso (ha iniziato a giocare da centrocampista), Lorenzo ha le stimmate della “promessa”, Nell’ultimo biennio è stato uno dei punti di forza della Primavera giallazzurra che agli ordini di Giorgio Gorgone ha prima conquistato la promozione nella massima serie e poi ha sfiorato i playoff. Già la stagione scorsa Fabio Grosso lo ha convocato diverse volte a conferma di una crescita tecnica non indifferente. Ad Olbia la chance per mettersi in luce in un campionato senior e continuare un percorso importante nel calcio che conta.

Il ritorno di Frattali

Pierluigi Frattali (Foto Ho Soccer Italy)

“Certi amori non finiscono mai, fanno giri immensi e poi ritornano”. La strofa della famosa canzone “Amici mai” di Antonello Venditti sembra scritta apposta per Pierluigi Frattali. Il portiere romano, infatti, a distanza di 12 anni riabbraccia il Frosinone, dove ha mosso i primi passi nel calcio professionistico conquistando nel 2006 la prima storica promozione in Serie B e debuttando tra i cadetti nel 2008 (in tutto 38 gare). L’estremo difensore a 37 anni dunque torna alle origini dopo aver girovagato in lungo ed in largo i campi di mezza Italia. Tuttavia il legame con Frosinone non si è mai spezzato: Pierluigi infatti ha sposato una ragazza originaria della Ciociaria.

Frattali arriva a titolo definitivo (contratto fino al 2025) dal Bari dove ha militato negli ultimi 4 anni vincendo la Serie C. E in queste ore sono stati tanti i messaggi di saluto dei tifosi pugliesi a conferma del suo valore tecnico e delle sue profonde qualità umane, molto apprezzate nel mondo-Bari. “E’ dura doversi salutare dopo 4 anni dove abbiamo sofferto e gioito allo stesso tempo – ha detto Frattali nella nota pubblicata dalla società biancorossa – Lascio un pezzo del mio cuore e della mia famiglia a voi tutti”.

Stefano Turati, nuovo compagno di reparto di Frattali (Foto: Mario Salati © Alessioporcu.it)

Di Francesco così completa il pacchetto portieri già formato da Turati e Cerofolini. Oltre ad essere una certezza tra i pali, porterà la sua grande esperienza e professionalità in un gruppo molto giovane (finora è il “senatore”). Punto di riferimento e uomo-spogliatoio come è stato un giovane attento, scrupoloso e discreto nella prima parentesi al Frosinone.

Frattali vanta 350 gare tra i professionisti di cui 141 in Serie B. Dopo il Frosinone e prima di approdare al Bari, ha giocato in diversi club come Astrea, Vicenza, Verona, Valle d’Aosta, Cosenza e Parma dove a partire dal 2017 è stato tra i protagonisti della scalata dalla Lega Pro alla Serie A dove ha esordito il 26 maggio del 2019 contro la Roma all’Olimpico. Adesso comincia una nuova sfida. Un ritorno al passato. Dal Frosinone al Frosinone andata e ritorno.

Storie di portieri.