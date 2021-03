Pd-Cinque Stelle, ecco da chi passa l’accordo in provincia

Nicola Zingaretti si aspetta che l’esempio della Regione venga seguito nelle province del Lazio. In Ciociaria toccherà a De Angelis, Buschini, Battisti e Fantini assumere l’iniziativa nei Democrat. Nei Cinque Stelle emerge il ruolo di Ilaria Fontana, sottosegretario alla Transizione Ecologica, lo stesso tema dell’assessorato di Roberta Lombardi.

L’allargamento della maggioranza e della giunta al Movimento Cinque Stelle nel Lazio è sicuramente un evento politico di portata “storica”. Nicola Zingaretti lo ha sottolineato bene. (Leggi qui Nel Lazio governo PentaDem Zingaretti: “Intesa storica”).

Il laboratorio in provincia

In attesa di capire se questo tipo di coalizione potrà essere esportata in tutto il territorio nazionale, bisognerà vedere cosa succederà in provincia di Frosinone. Per due ragioni soprattutto. Una riguarda il Partito Democratico: anche se da domani alla guida dei Dem ci sarà Enrico Letta, la classe dirigente di questo territorio è legata a Zingaretti. Parliamo di Francesco De Angelis, leader di Pensare Democratico e presidente del Consorzio Asi. Parliamo del presidente del consiglio regionale Mauro Buschini, del consigliere regionale Sara Battisti, del segretario provinciale Luca Fantini. A loro adesso spetta il compito di provare ad allargare la coalizione ai Cinque Stelle sul territorio della Ciociaria. Magari sin dalle prossime elezioni comunali di Sora ed Alatri. E comunque sicuramente alle amministrative di Frosinone, in programma tra un anno.

Nicola Zingaretti con Roberta LOmbardi e Valentina Corrado (Foto: Livio Anticoli / Imagoeconomica)

Non sarà una sfida semplice. Anche perché sull’altro versante si giocherà una partita molto importante e complessa. Roberta Lombardi, capogruppo pentastellata alla Regione Lazio, è assessore alla Transizione Ecologica. La deputata Ilaria Fontana è sottosegretario al ministero della Transizione Ecologica. Un tema che rappresenta una enorme novità sul piano politico. Non soltanto amministrativo e ambientale. Sia la Lombardi che la Fontana hanno in comune un approccio simile, vale a dire concreto e governativo. Secondo lo stile di Giuseppe Conte, ma per molti versi anche di Vito Crimi.

In provincia di Frosinone però ci sono altri due deputati dei Cinque Stelle: Luca Frusone ed Enrica Segneri. Entrambi in questi anni hanno fatto parte dell’area dei Cinque Stelle che si è sempre riconosciuta nelle posizioni di Luigi Di Maio. Di Maio ha dato il via libera alla scelta di Roberta Lombardi e Valentina Corrado di entrare nella giunta Zingaretti.

Questione di realismo

Francesco De Angelis

Al di là delle inevitabili differenze ci sono in questo momento delle considerazioni di realpolitik da fare. Nei Cinque Stelle non è possibile smarcarsi dalla linea dettata da Beppe Grillo.

Tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio non c’è un grande feeling, ma entrambi sanno che devono stare dalla stessa parte. Tempo fa furono Luca Frusone e Enrica Segneri ad incontrare Francesco De Angelis.

Oggi però, sulla strada dell’accordo con il Pd, potrebbe toccare ad Ilaria Fontana sedere al tavolo con De Angelis. E con Mauro Buschini e Sara Battisti.