Pd-Forza Italia: ecco il cantiere del Nazareno 4.0

La smentita dovuta di Antonio Tajani all’apertura di Enrico Letta. Ma nelle retrovie c’è un altro Letta al lavoro, Gianni. Tutto dipenderà dal sistema elettorale. Il proporzionale aiuterebbe e sul proporzionale potrebbero essere d’accordo quelli del Movimento Cinque Stelle.

Sono smentite dovute. Cosa altro dovrebbero dire ufficialmente i leader di Forza Italia sulla possibilità di un’alleanza con il Partito Democratico? Soprattutto in questa fase. Ma in realtà la strategia di Enrico Letta è quella di provare a disarticolare il centrodestra e a gettare le basi per un “centro” di governo. Europeo e moderato.

Il ‘no grazie’ di Forza Italia

Ma intanto ci sono le elezioni amministrative alle porte. Ed è per questo motivo che Antonio Tajani, coordinatore nazionale del Partito, ha detto ad Affariitaliani.it: “Non abbiamo mai pensato di fare un’alleanza di governo con il Partito Democratico. Ora stiamo collaborando insieme perché c’è un’emergenza nazionale, ma noi siamo e restiamo nel centrodestra alternativi alla sinistra. Il sistema elettorale è maggioritario e i nostri alleati sono gli altri Partiti del centrodestra, non la sinistra con la quale stiamo temporaneamente collaborando con lealtà. Ma siamo e saremo diversi”.

“D’altronde è stato proprio Berlusconi a fondare il centrodestra. In Europa c’è una maggioranza della quale fanno parte anche socialisti e liberali, ma si tratta di un piano diverso. Roma non è il Parlamento europeo. Capisco il problema del Pd alleato dei 5 Stelle, che cosa vogliono fare? Vogliono rompere con i grillini? Non mi pare proprio, visto che sono schierati a sinistra e che propongono lo ius soli e la legge Zan. Siamo nettamente differenti. Forza Italia è il centro del Centrodestra e non è possibile alcuna alleanza elettorale e politica con la sinistra e il Pd”.

A Piazza Pulita a Letta era stata fatta questa precisa domanda: esclude in futuro alleanze con Forza Italia? Risposta: “No, in Europa siamo alleati e in Consiglio dei Ministri Brunetta, Carfagna e Gelmini sono quelli che vanno d’accordo con i nostri ministri, fanno le cose insieme senza problemi”. (Guarda qui la puntata di Piazza Pulita e leggi qui Letta lancia Zingaretti per il Campidoglio: il dado è (quasi) tratto).

Al momento opportuno

Non è questo il momento per portare allo scoperto un progetto al quale stanno guardando da tempo Silvio Berlusconi e Gianni Letta, zio di Enrico. Molto dipenderà dal sistema elettorale, che dovrà essere votato in Parlamento. Evidente che il proporzionale andrebbe meglio. E sul proporzionale potrebbero starci anche gli esponenti del Movimento Cinque Stelle.

In Parlamento i rapporti di forza sono diversi da quelli che emergono dai sondaggi. E Cinque Stelle, Pd e Forza Italia avrebbero la maggioranza. Larga.

Il cantiere del Nazareno 4.0 è attivo.