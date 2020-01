Pd, Congresso il 5 aprile: Fantini candidato Segretario

In corso la Direzione Provinciale del Partito Democratico. Via libera al Congresso Provinciale. Si terrà ad aprile. L'apertura di Francesco De Angelis ai giovani.

La Direzione Provinciale del Partito Democratico ha convocato il Congresso di Federazione. Si terrà il 5 aprile. Traccerà la linea politica del Pd ed eleggerà il nuovo segretario provinciale che succederà a Domenico Alfieri. Che potrebbe essere Luca Fantini. Alle 20.30 di questa sera, nel suo intervento, ha annunciato la candidatura.

A tracciare la via che porta al Congresso è stato Francesco De Angelis. Esaltando il lavoro svolto da Nicola Zingaretti, elogiando quello portato avanti in provincia da Domenico Alfieri. Mettendo in luce soprattutto i risultati della nuova generazione: dal presidente del Consiglio regionale Mauro Buschini al consigliere regionale Sara Battisti. Un discorso inclusivo nel quale ha lasciato spalancate tutte le porte anche alla componente di Antonio Pompeo, Base Riformista.

Il congresso

«Bene la linea tracciata da Zingaretti – ha detto Francesco De Angelis – , l‘Emilia Romagna è una vittoria importante. Ora bisogna proseguire con la sua idea di Partito e possiamo iniziare a dare un segnale da Frosinone: un PD aperto, inclusivo, con un congresso unitario in due fasi, che si confronti sui temi e non per correnti».

Poi il ringraziamento al segretario provinciale uscente. «Grazie a Domenico per il lavoro svolto e per l’impegno messo fino ad oggi nel Partito».

Quindi, rivolto alla platea, l’apertura ai giovani: «adesso tocca a voi. Dobbiamo andare avanti insieme. Uniti per un Partito aperto, nuovo ed inclusivo. Ai giovani dico: Adesso tocca voi !».

È la benedizione non ufficiale a Luca Fantini. Il Pd della prossima generazione potrebbe essere il suo.

A seguire c’è stato l’intervento di Mauro Buschini. Il presidente non parlava di PD provinciale da settimane: per favorire la distensione.

“Ci vuole un partito nuovo – ha detto Buschini – una grande forza politica che recuperi la sua capacità di essere popolare, ma che riesca a rispondere alle nuove sfide della società”.

Buschini ha sollecitato il Partito ad aprirsi alla modernità, recuperare i luoghi della discussione.

“Bene anche il congresso in due fasi, ci permetterà di discutere con le persone delle grandi sfide che ci attendono” .

Poi l’elogio del buongoverno del Centrosinistra. “Abbiamo bisogno di fare buona amministrazione: in questi anni dopo convegni e chiacchiere sta partendo la bonifica della Valle del Sacco ed è un risultato ascrivibile solo al PD. Ed è solo un esempio”.

L’aspetto politico. Per Buschini c’è bisogno di un congresso per costruire il Partito di tutti, che faccia sentire a casa tutti, che faccia partecipare le persone, dobbiamo coinvolgerle. “Con l’Emilia abbiamo dimostrato che Salvini può perdere e noi possiamo vincere, ma la battaglia è solo iniziata: abbiamo bisogno di mettere in campo una idea di Paese e un sogno per il cambiamento” .

Quindi il messaggio di apertura ad Antonio Pompeo. “Sono d’accordo con Antonio Pompeo, serve il Partito di tutti e dobbiamo lavorarci insieme”.

