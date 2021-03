Pd, Zingaretti si dimette: “Ora scelga l’Assemblea”

Nicola Zingaretti annuncia le dimissioni da Segretario nazionale del Pd. Va allo scontro con la parte del Pd che intendeva logorarlo poco alla volta. "Mi vergogno del mio Partito che da 20 giorni parla di poltrone”

Nicola Zingaretti accetta la sfida. Non si fa logorare. Va all’attacco di chiede la sua testa: si è dimesso da Segretario nazionale del partito Democratico. Lo ha fatto con un post sulla sua bacheca Facebook

Il messaggio di dimissioni

“Lo stillicidio non finisce. Mi vergogno che nel Pd, Partito di cui sono segretario, da 20 giorni si parli solo di poltrone e primarie, quando in Italia sta esplodendo la terza ondata del Covid, c’è il problema del lavoro, degli investimenti e la necessità di ricostruire una speranza soprattutto per le nuove generazioni”.

C’è amarezza, delusione e una forte carica di dignità politica nelle parole del Segretario nazionale del Partito Democratico. Se qualcuno pensava di assediarlo e delegittimarlo poco alla volta, ora dovrà rivedere i piani.

Nicola Zingaretti (Foto: Carlo Lannutti / Imagoeconomica)

Perché il Segretario non si chiude nella torre. Non si arrocca. Ma sceglie la via del confronto a viso aperto.

“Visto che il bersaglio sono io, per amore dell’Italia e del Partito, non mi resta che fare l’ennesimo atto per sbloccare la situazione. Ora tutti dovranno assumersi le proprie responsabilità. Nelle prossime ore scriverò alla Presidente del partito per dimettermi formalmente. L’Assemblea Nazionale farà le scelte più opportune e utili”.

È quello il terreno del confronto: l’Assemblea. E lì Nicola Zingaretti ha la maggioranza, ampia. Che non è figlia di una sua componente maggioritaria: il Segretario odia le Correnti. Ma è frutto di una coalizione larga. Che ora Zingaretti chiama alla conta. Non per mostrare i muscoli, non per imporre la linea. Ma per imporre un chiarimento ed averte una linea netta.

“Io ho fatto la mia parte, spero che ora il Pd torni a parlare dei problemi del Paese e a impegnarsi per risolverli.

Attacca chi ha condiviso le scelte

Nel messaggio Nicola Zingaretti ricorda di avere ereditato un Pd sull’orlo del disfacimento. Lì c’era arrivata seguendo la linea impostata dalla precedente gestione, quella che ha condotto al tracollo del 2018. Quel giorno l’unico a vincere in Italia per il Pd fu lui.

“Sono stato eletto proprio due anni fa. Abbiamo salvato il Pd e ora ce l’ho messa tutta per spingere il gruppo dirigente verso una fase nuova. Ho chiesto franchezza, collaborazione e solidarietà per fare subito un Congresso politico sull’Italia, le nostre idee, la nostra visione. Dovremmo discutere di come sostenere il Governo Draghi, una sfida positiva che la buona politica deve cogliere“.

L’amarezza maggiore arriva nel passaggio successivo. Perché Nicla Zingaretti traccia un bilancio. “Non è bastato. Anzi, mi ha colpito invece il rilancio di attacchi anche di chi in questi due anni ha condiviso tutte le scelte fondamentali che abbiamo compiuto. Non ci si ascolta più e si fanno le caricature delle posizioni. Ma il Pd non può rimanere fermo, impantanato per mesi a causa in una guerriglia quotidiana. Questo, sì, ucciderebbe il Pd“.

Pd spiazzati, nessuno sapeva

La decisione di Nicola Zingaretti ha spiazzato i quadri del Partito Democratico. Nessuino sapeva di questa mossa del Segretario. Che, come sempre, ha ascoltato tutti. Ma poi ha ponderato e deciso da solo.

Tanto alla Regione Lazio, quanto alla Camera ed al Senato i Gruppi non sapevano delle intenzioni del Segretario. “Stamattina ci sono anche state delle riunioni al Nazareno ma non c’era niente di simile nell’aria” rivelano da ambienti parlamentar.

La domanda ora è quali siano le vere intenzioni del Segretario. Se sia un vero addio per concentrarsi sulla Regione Razio oppure una mossa con la quale stoppare lo ‘stillicidio’. Alcuni ipotizzano che Nicola Zingaretti possa candidarsi a sindaco di Roma.

In aggiornamento