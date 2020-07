I treni del Lazio viaggiano Rock. E sono i più puntuali in Italia

FOTO © CARLO LANNUTTI / IMAGOECONOMICA

Consegnato il primo dei 72 nuovi treni che rinnoveranno tutta la flotta regionale entro il 2024. Più spaziosi, più comodi, più ecologici. Zingaretti annuncia: "abbiamo il trasporto regionale più puntuale d'Italia"

Il feeling tra Nicola Zingaretti e l’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Gianfranco Battisti prosegue. Sono in sintonia: a ritmo di rock. Esattamente come il nome del treno consegnato oggi da Trenitalia a Regione Lazio. Più capiente, più ecosostenibile, moderno, efficiente e intermodale. È il primo dei 72 nuovi mezzi di Trenitalia che entro il 2024 garantiranno il rinnovo totale della flotta regionale.

Rock, comodo e veloce

IL TRENO ROCK DI TRENITALIA. FOTO © CARLO LANNUTTI / IMAGOECONOMICA

Dotato di 602 posti a sedere (fino al 53% in piu’ rispetto ai treni precedenti), con consumi ridotti del 30% rispetto al passato e riciclabile fino al 97, questo treno, dove tra l’altro sara’ possibile trasportare fino a 18 biciclette, sara’ impiegato sulle linee FL1 (Orte – Roma – Fiumicino Aeroporto) e FL3 (Roma – Cesano/Viterbo).

Il 13% dei cittadini del Lazio sceglie il treno per i propri spostamenti e con circa 350mila viaggiatori al giorno è la seconda regione in Italia per passeggeri trasportati.

Trenitalia di recente ha introdotto un’applicazione che permette di conoscere in tempo reale, grazie al counter digitale, il numero dei posti disponibili a bordo dei treni regionali. Un algoritmo esporrà con tre diversi colori (rosso, giallo, verde) l’andamento delle presenze a bordo treno sino a non consentire gli acquisti nel momento in cui il treno sara’ sold out. Una nuova funzione a tutela della salute delle persone in questa fase dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e per aiutare le persone a scegliere il treno regionale sul quale viaggiare.

La flotta più giovane

IL TRENO ROCK DI TRENITALIA. FOTO © CARLO LANNUTTI / IMAGOECONOMICA

“Nel 2021 avremo la flotta regionale di treni piu’ giovane del Paese“: Nicola Zingaretti ha salutato così l’arrivo del treno Rock. Evidenziando che intanto un obiettivo è stato subito centrato: “Oggi raggiungiamo un altro traguardo importante: abbiamo il trasporto regionale più puntuale d’Italia“.

Sembrava impossibile nel 2013, quando Zingaretti iniziò la sua avventura da presidente di Regione: “Questo primo treno è importante perché si inserisce in una strategia della mobilità che ha avuto un punto di inizio sette anni fa. Trenitalia ci disse ‘Non pagate, i treni non arrivano’. E io gli ho dovuto dire ‘Avete ragione’. Il risanamento e la forza finanziaria della Regione Lazio hanno sbloccato la situazione, ci hanno permesso di onorare il vecchio contratto di servizio e di sottoscriverne una nuovo molto ambizioso, perché oggi il Lazio é un buon pagatore è serio dal punto di vista finanziario“.

Dedicato alle nuove generazioni

IL TRENO ROCK DI TRENITALIA. FOTO © CARLO LANNUTTI / IMAGOECONOMICA

Un treno che Zingaretti ha voluto “dedicare alle nuove generazioni italiane, che ne hanno bisogno. In questi tempi di Covid tentiamo di affrontare crisi con massicci investimenti ma c’e’ una parte di italiani che pagherà di più quanto avvenuto”.

“Lo ha pagato meno dal punto di vista sanitario– ha spiegato Zingaretti- ma i ragazzi pagheranno di più gli effetti del Covid in termini di debito pubblico e di formazione scolastica e anche di carenza di lavoro, se non ci sbrighiamo come stiamo facendo”.

Il governatore e segretario del Pd si è detto convinto che “l’Italia ce la farà, perché sta reagendo alla crisi non con le promesse o i timori ma con i fatti che cambiano qualità della vita. Settantadue nuovi treni sono parte di una rivoluzione che aumentera’ la competitivita’ del Lazio e la qualita’ della vita e ci invitano ad andare avanti”.