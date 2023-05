Pensa al futuro: prenota il loculo

Via alla prenotazione dei loculi al cimitero di Frosinone. Quanti sono, quanto costano, chi può prenotarli

Senza fretta: ma è meglio pensarci prima. O, per copiare una delle pubblicità che hanno fatto il successo planetario dell’agenzia Taffo, orientata sulle stragi del sabato sera: “Non correre oltre i limiti: noi abbiamo fretta di vederti”. Ma se nn ci si organizza prima si rischia di ritrovarsi senza loculo non momento del bisogno. Così, il Comune di Frosinone ha pubblicato in queste ore il Bando pubblico per la concessione di nuovi loculi da realizzarsi presso il civico cimitero di Frosinone”.

Che fretta c’è? Lo spiega il bando, già nella sua premessa. “Si rende necessario ed urgente incrementare la disponibilità di loculi in relazione sia della rilevata carenza degli stessi che dell’avanzato grado di saturazione delle aree”.

Verso 1500 loculi

L’ingresso del cimitero di Frosinone

Per questo, l’amministrazione comunale ha disposto gli affidamenti della progettazione e realizzazione di 256 loculi prefabbricati in Zona B e di 1.270 loculi prefabbricati in Zona E. Volendo considerare tutto, il il progettista ha rimodulato il progetto e dei 1.270 loculi ha previsto 1.040 frontali normali, altri 80 frontali maggiorati (taglie un po’ più ingombranti) e 150 laterali (cantera).

I 256 sono stati suddivisi in 8 strutture costituite da 2 batterie da 16 loculi.

Quanti soldi servono al Comune di Frosinone per la realizzazione dei due lotti di loculi? L’importo necessario per la realizzazione è di 2,4 milioni di euro. La cifra comprende i due lotti, tenendo conto della revisione del Prezziario Regionale e dell’inserimento del nuovo collettore fognario nel Lotto A.

L’Amministrazione comunale intende assegnare i loculi per trent’anni, con il sistema della prenotazione su carta: ma solo i loculi del Lotto A, cioè i 1.270. Non sono previste assegnazioni su carta dei 256 loculi del Lotto B: saranno oggetto di specifico bando.

Un loculo non è per sempre

La concessione del loculo, alla scadenza dei 30 anni può essere rinnovata per un ugual periodo di tempo. A quel punto bisognerà pagare un canone che attualmente è fissato nella misura del 90% del costo di concessione. E per chi non rinnova? Pardon: per coloro i cui eredi non rinnovano? Allo scadere del periodo della concessione il Comune rientra nella disponibilità del sepolcro senza alcun diritto d’indennizzo il concessionario.

Quanto costano? È un po’ come per gli appartamenti: dipende dall’esposizione e dal piano. Cioè se il loculo è d fronte o di lato, se è primo, secondo, terzo piano o mansarda. Per gli interessati ad un posto per l’ultimo viaggio ecco un dettaglio delle tariffe.

Come per gli appartamenti

Un sepolcro di quelli speciali laterali, in prima fila costa 4.156 euro, in seconda o terza fila 4.575, già in quarta fila si risparmia scendendo a 3.325 euro, in quinta fila siamo a 2.500.

Per i loculi frontali normali, prima fila si spendono 2.780 euro, in seconda fila si sale a 3.292 euro, già alla terza fila si risparmia qualcosa scendendo a 3.072 euro; in quarta fila il costo è di 2.195 euro, mentre la quinta fila costa 1.609 euro.

I loculi speciali frontali, quelli frontali ma un po’ più larghi per le tagli extralarge: in prima fila 2.919 euro. In seconda fila si sale a 3.458 mentre la terza fila costa 3.225; la quarta fila costa 2.308 euo mentre la quinta fila costa 1.689.

Chi può presentare la domanda di prenotazione? A Frosinone possono chiedere di essere sepolti i residenti, chi era residente ed è andato via da meno di 5 anni, chi abita nei paesi vicini ma solo se stanno nelle strade di confine con il capoluogo, i frusinati residenti all’estero.

Non si commercia sui defunti

Con la concessione, il Comune conferisce ai privati il solo diritto d’uso del loculo. Pertanto non è commercializzabile né trasferibile o cedibile per atti “inter vivos”. Può essere lasciato in eredità? No.

Potrà presentare la domanda un solo richiedente per ogni nucleo familiare. Il numero massimo di loculi prenotabili, rimane stabilito complessivamente in 4 unità, da assegnarsi a coppia su due file.

L’assegnazione dei loculi sarà effettuata tenendo conto unicamente dell’ordine cronologico di arrivo delle domande stabilito dal Protocollo. In pratica: chi prima arriva dorme meglio.

Il concessionario dovrà versare un acconto di 700 euro per ogni loculo prenotato, all’atto della prenotazione. Non è una caparra: se la domanda dovesse essere respinta i soldi verrebbero restituiti. C’è poi da fare un versamento pari al 60% dell’importo entro i successivi 10 giorni dalla sottoscrizione del modulo di scelta del loculo, salvo diversa disposizione dell’Amministrazione; il saldo verrà poi chiesto dall’Amministrazione.

Chi pensa di morire presto ed ha bisogno di una “sistemazione” al cimitero di Frosinone, si affretti a prenotare. I posti disponibili sono solo 1270. Per il momento. E vanno via… come in autunno sugli alberi le foglie.