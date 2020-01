Per Forza Italia il ritorno al proporzionale rappresenta ossigeno puro

Foto © Imagoeconomica / Vince Paolo Gerace

Silvio Berlusconi ha già fiutato aria di risalita. Tanti moderati sarebbero liberi di prendere le distanze dalle posizioni sovraniste della Lega di Matteo Salvini. A livello locale Claudio Fazzone e Gianluca Quadrini da tempo lavorano per questo.

Con il ritorno al proporzionale Forza Italia ha tutto da guadagnare sul piano politico. Oggi il partito di Silvio Berlusconi è relegato in terza posizione nel centrodestra, stretto tra la Lega di Matteo Salvini e Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. Con poche possibilità di incidere davvero.

Silvio Berlusconi © Benvegnu’ Guaitoli / Imagoeconomica

Con una legge proporzionale, anche con soglia di sbarramento, tanti moderati si sentirebbero liberi di poter contestare e contrastare le posizioni sovraniste del Carroccio. Inoltre, senza i collegi maggioritari, Silvio Berlusconi non avrebbe più l’esigenza di cercare l blindatura di una trentina di collegi della Camera e di una quindicina del Senato. Potrebbe ottenerlo da solo.

Con il proporzionale. Poi si aprirebbe la partita della maggioranza e perfino del Governo, perché il Parlamento tornerebbe ad essere, anche sostanzialmente, il luogo dove decidere tutto. Infine c’è la considerazione che tutte le curve elettorali prima o poi flettono. Anche a livello locale la situazione è destinata a cambiare.

D’altronde il senatore e coordinatore regionale di Forza Italia Claudio Fazzone ha costantemente tenuto alta la guardia. E in provincia di Frosinone il vicecoordinatore regionale Gianluca Quadrini sta battendo il territorio palmo a palmo da mesi. Infine c’è stata la nomina dei tre commissari: Daniele Natalia, Adriano Piacentini e Rossella Chiusaroli. Tutti e tre sono molto impegnati nei rispettivi territori.

Il ritorno al proporzionale sarebbe ossigeno puro per Forza Italia. Ad ogni livello. Anche perché in un partito grande come la Lega gli spazi a disposizione per le ambizioni locali sono strettissimi. Viceversa in Forza Italia sono più larghi. Insomma, la situazione rischia di capovolgersi.