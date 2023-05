Per la Giunta avete tempo per il lungomare no

La lunga fase della trattativa per formare la nuova giunta. Lecito in politica. Ma nel frattempo il lungomare attende: senza sabbia non è lui. E non può attendere le trattative

Lidano Grassucci Direttore Responsabile di Fatto a Latina

Ma il tempo, il tempo chi me lo rende? Chi mi dà indietro quelle stagioni Di vetro e sabbia, chi mi riprende La rabbia e il gesto, donne e canzoni… Lettera, Francesco Guccini.

A Latina è sempre tempo di Quaresima, mai tempo ordinario. Non ci sono altro che elezioni. Da 10 giorni si è pronunciato il popolo, Matilde Celentano è il sindaco ma ora bisogna eleggere la giunta poi eleggere la squadra del sindaco poi…

Sono passati 10 giorni che sono un decimo dei 100 giorni dopo di che si fa il primo bilancio, un po’ per gioco un poco per noia. Ma la città non sente, non si sente. Certo non ci sono colpe, tutto si capisce ma Latina si percepisce sola.

La lunga trattativa

Quasi il 50% dei cittadini non ha votato ma non si è mica dimesso da cittadino; gli altri 50 hanno votato ma non si sono dimessi dal giudicare come hanno giudicato.

Non entro nel merito delle trattative: mia madre sarta trattava pezzi di seta con una richiesta del venditore di 100.000 lire a pezzo e lei rilanciava a 1000. Trattativa impossibile? Si iniziava alle 6 del mattino. Alle 12 la trattativa si chiudeva a 12.000 e tutti soddisfatti.

Sarà così a Latina: cardinali che si sono sentiti papi e papi che si pensavano cardinali per sempre. Sta nelle cose, nella vita. Ma non si può buttare il tempo: lecito scontrarsi, quanto si vuole. Ma urge mandare camion di sabbia per riaprire il lungomare tra Fogliano e Rio Martino: se si fa questo si sarà almeno credibili nei bisticci altrimenti si resterà solo bisticcianti.

Non c’è tempo, è un segno, ma serve subito. Dieci giorni sono una vita, dieci giorni sono sufficienti. Una strada lungo il mare, una cura per chi lavora sul mare, una carezza a chi vuole andare a risposarsi sul mare, una rosa a chi vuole baciarsi davanti al mare, un sorriso ai bimbi col secchio e la paletta.

La gente non ha fretta per gli assessori che saranno bravi e competenti, ma non ha giorni da regalare