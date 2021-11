Perché il nuovo prefetto ha bisogno degli auguri

Senza Ricevuta di Ritorno. La ‘Raccomandata’ del direttore su un fatto del giorno. Perché il neo prefetto Ernesto Liguori ha bisogno degli auguri

Il nuovo prefetto di Frosinone Ernesto Liguori si è presentato. Con garbo e umiltà ha raccontato alla Stampa le sue esperienze, accumulate negli anni al servizio dello Stato: tutte tra Puglia e Piemonte, concentrate sull’organizzazione e l’assetto degli Enti Locali, la Commissione Rifugiati, l’ordine pubblico.

L’accondiscendenza verso il potente porta molte volte a nascondere sotto al tappeto la polvere, mettere in evidenza la cristalleria ben lucidata.

Meglio essere chiari. E dire da subito che il territorio sul quale il dottor Ernesto Liguori ha iniziato da sabato il suo mandato è alle prese con la quarta ondata di Covid, ci sono diversi cluster nelle scuole perché il personale non mette le mascherine, il richiamo delle vaccinazioni va a rilento perché la guardia è stata abbassata;

Senza corrente, senza discarica, senza idee

Ernesto Liguori

Il sistema industriale della provincia sta iniziando a pagare le conseguenze della crisi energetica: la bolletta è salita di 5 volte, alcune aziende stanno studiando la possibilità di interrompere la produzione, Stellantis e AGC hanno subordinato i loro piani di sviluppo ad una riduzione dei costi.

Stiamo andando verso il collasso della raccolta dei rifiuti: da marzo non abbiamo più una discarica provinciale e nessun politico ha il coraggio di dire che ne occorre un’altra. Perché altrimenti dovrebbe dire dove farla.

Il Pnrr con i suoi investimenti tocca questo territorio ma nessuno lo dice perché riguarda per la maggior parte settori scomodi. Piaccia o no i nuovi posti di lavoro passano da lì.

Perché gli auguri

Che questo sia un territorio permeabile alle mafie non c’è bisogno che lo si dica: lo testimoniano le interdittive fatte dalla stessa prefettura in cui il dottor Liguori ha preso servizio. Il problema è che molti sindaci e soprattutto politici, fingono che quelle interdittive non ci siano per non dover dire cose scomode e soprattutto la verità ai cittadini.

È per questo che facciamo gli auguri al dottor Liguori, non per accondiscendenza verso il potere. Ne avrà bisogno, considerato il contesto.

Senza Ricevuta di Ritorno.