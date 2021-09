Piacere Materazzi e cammino su strade Grestone

Il campione mondiale che fece impazzire Zidane è il testimonial dei prodotti realizzati a Roccasecca e Anagni. Protagonisti a Bologna del Cersaie 2021. Con uno stand che va dal passato dell'antica Roma al futuro dei prodotti Grestone e Saxa Gres

Archi in sequenza e linee squadrate: come un piccolo ‘Colosseo quadrato’ il Palazzo della Civiltà Italiana che domina l’Eur. Di fronte invece le colonne sono quelle morbide che per secoli hanno retto gli acquedotti con cui Roma ha costruito la sua civiltà. Niente asfalto a terra: tutto è lastricato da sampietrini in tonalità diverse, dal grigio del basalto al rosa del granito fino al nero dell’ossidiana; al centro ci sono le strisce pedonali, realizzate inserendo i sampietrini con la testa in smalto bianco. Benvenuti al Padiglione 36 del Cersaie di Bologna, il tempio mondiale della ceramica: il luogo italiano dove le più grandi maison d’Europa presentano le loro novità. È lì che sono in esposizione i prodotti realizzati negli stabilimenti Grestone di Roccasecca e Saxa Gres di Anagni.

Un’edizione speciale questa del 2021. È quella della ripresa, del Covid che finalmente inizia ad avere le briglie. Lì hanno dominato da sempre le grandi tradizioni nazionali. E quest’anno c’è anche una novità: sono i nuovi prodotti green e circular ideati e realizzati in provincia di Frosinone. Quello di Grestone edè l’unico padiglione allestito dal Lazio.

La sfida di Roccasecca e Anagni

Lo stand Grestone e Saxa Gres al Cersaie 2021

È la sfida vinta dalla nuova pietra ceramica brevettata qualche anno fa dal gruppo Saxa Gres. Che ha salvato almeno quattro fabbriche destinate alla chiusura, convertendole all’economia circolare: la Grestone di Roccasecca con i suoi sampietrini, la Saxa Gres di Anagni con i suoi gres da esterni e gli spessorati autoportanti; la Tagina di Gualdo con le sue ceramiche di alta classe.

Quest’anno Grestone è diventata grande, ha preso un’intera area sulla quale ha ricostruito il Colosseo quadrato e gli acquedotti, lastricato i percorsi con i suoi sampietrini ed il suo gres. Sono quelli che negli ultimi due anni sano esposi sul mercato: da Roma Val d’Ossola a Fiuggi nella storica Piazza Spada, da via della Spiaggia a Fiumicino, fino a Manhattan o Coral Gables di Miami.

Il cliente chiede e Grestone realizza: fine delle montagne sventrate con gli esplosivi, la pietra ceramica viene creata in fabbrica, impiegando anche una componente di economia circolare, la cenere dei combustori che producono energia elettrica: fino a qualche tempo fa doveva essere interrata perché nessuno sapeva cosa farci.

Materazzi testimonial di Grestone

Grestone e Saxa Gres quest’anno ha voluto fare le cose in grande. Oggi aprono lo stand ad un ospite speciale: Marco Materazzi, già colonna dell’Inter e della nazionale vincitrice dei mondiali 2006.

Ha sposato il progetto dell’architettura Green: è lui da giorni ad invitare, con la sua gigantografia, a visitare quello stand con l’eccellenza industriale della provincia di Frosinone.

Materazzi ha scelto la pietra ceramica ecologica Grestone per il progetto Padel Arena a Perugia. Per questo motivo oggi sarà presente nell’area espositiva. Per condividere questa esperienza con tutto il pubblico di Cersaie e per fare quattro passi in quell’immenso stand, provando l’ebrezza di camminare nella nuova età della pietra del futuro.

I prodotti ciociari al Cersaie

In programma a BolognaFiere dal dal 27 settembre al 1°ottobre 2021, Cersaie raccoglie le principali novità e tendenze del mondo indoor e outdoor. Quest’anno c’è un particolare focus su innovazione e su esostenibilità: sono tematiche giudicate ormai fondamentali per tutto il mondo della progettazione edilizia.

L’attenzione ottenuta dallo stand Grestone è legata all’esclusività della sua offerta: l’azienda di Anagni e Roccasecca è l’espositore che porta un prodotto unico al mondo per composizione, formati e lavorazione. L’eco pietra in gres porcellanato prodotta in provincia di Frosinone è il risultato di un processo totalmente ecologico, basato sulla rigenerazione dei materiali provenienti da altri processi produttivi.

Per quanto riguarda l’aspetto tecnologico e qualitativo, a Cersaie 2021 sono stati portati i formati inediti Grestone Urban Pavings con spessore 40mm, 50mm e 65mm; la pavimentazione effetto pietra in gres ecosostenibile, disponibile anche in soluzioni custom e su richiesta, oltre alle numerose collezioni a catalogo; in anteprima mondiale, Smart Spacer System®: il sistema di posa automatica con distanziatori che riduce notevolmente i tempi di lavoro.

Grestone, la nuova tradizione del sanpietrino

Alcuni dei cantieri con i prodotti ciociari

“Produciamo gres per uso urban e outdoor, portando avanti la tradizione del sanpietrino romano con una nuova prospettiva, più vicina alla natura e all’ecologia. Nel corso dell’ultimo anno i prodotti realizzati negli stabilimenti della provincia di Frosinone – evidenzia il gruppo industriale con sede ad Anagni – sono stati particolarmente apprezzati sia in Italia che all’estero”. (Leggi qui).

“C’è stato un notevole incremento sul mercato straniero e questo ci fa ben sperare per il futuro: non tanto sotto il profilo economico ma soprattutto su quello ambientale. Utilizzare la pietra – ceramica realizzata nei nostri stabilimenti di Roccasecca e di Anagni significa salvaguardare l’ambiente. In questo modo evitiamo lo sfruttamento del suolo, lo sfruttamento della manodopera minorile che è ancora un dramma in alcune zone estrattive; facciamo risparmiare spazio perché rigeneriamo parte di materiali che provengono da altri processi produttivi. Ma soprattutto facciamo prodotti belli, funzionali e resistenti, del tutto alternativi a quelli tradizionali”.