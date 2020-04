Piccoli Comuni, ecco 2,5 milioni per ripartire con i cantieri

Il 5 maggio verrà pubblicato il bando da 2,5 milioni per finanziare i cantieri nei piccoli Comuni del Lazio. Via al recupero di strade e piazze.

Due milioni e mezzo di euro per riqualificare i piccoli centri subito dopo l’emergenza Covid-19. Li ha stanziati la Regione Lazio destinandoli ai Comuni del Lazio con meno di 5mila abitanti. Per accedere ai fondi dovranno presentare un progetto per il recuperaro di beni, manufatti, siti, spazi di valore storico, culturale e ambientale. Con una condizione: quel piano di recuperò dovrò determinare “un effetto durevole, dinamiche economiche e azioni di partecipazione sociale”. È quanto accade, tanto per fare un esempio, quando si ridisegna e recupera una piazza secondaria, organizzando poi attrazioni che la fanno tornare interessante per i cittadini.

Il bando sarà on line dal 5 maggio. Un’attenzione particolare verrà riservata ai progetti che tengano conto delle tradizioni locali, del proprio patrimonio culturale. Ma anche a quelli che coinvolgano la comunità ed i piu’ giovani.

Una delle strade con i sampietrini prodotti a Roccasecca

Ogni comune potrà ricevere fino a 40mila euro per gli interventi “di rigenerazione e riqualificazione urbana”. Ad esempio la sistemazione di spazi pubblici significativi per la comunità, il recupero di edifici, aree verdi e beni culturali. Ma anche la realizzazione e riqualificazione di percorsi pedonali e la valorizzare di spazi urbani ed extra-urbani con la realizzazione di opere d’arte.

Al momento di valutare i progetti si terrà conto del valore storico, culturale, ambientale e paesaggistico del luogo sul quale si propone l’intervento. E anche del valore sociale ed economico dell’attività proposta; della qualità del progetto e dell’eventuale partnership con associazioni e organizzazioni di cittadinanza attiva.

Dove e quando

C’è tempo fino al 15 luglio prossimo per presentare i progetti. Un’iniziativa simile è stata messa in campo nel 2019 stanziando in tutto 4,7 milioni di euro e finanziando ben 108 progetti in tutte le province del Lazio. In quell’occasione sono stati approvati 18 progetti a Frosinone, 8 a Latina, 31 a Rieti, 27 a Roma e 23 a Viterbo.

Il bando completo è sul sito della Regione Lazio.