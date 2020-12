Polo Civico e idee autonome: Bene i fondi per l’ex CasMez

Igino Guglielmi (Polo Civico) plaude ai milioni di euro ottenuti da Francesco De Angelis e Claudio Mancini anche per le industrie della provincia di Frosinone. Rompendo il silenzio del Centrodestra. Non è un nuovo indizio di sintonia con il centrosinistra. Ma un segnale dell'autonomia di pensiero del Gruppo

Poche frasi, una quindicina di righe in tutto. Abbastanza per mandare due segnali politici: uno al centrosinistra ed uno al centrodestra. Mantenendo ferme le attuali posizioni politiche. A lanciare quei messaggi sono le parole di Igino Guglielmi, consigliere Comunale e Provinciale: eletto nel Polo Civico e fino a poco tempo fa nel gruppo provinciale della Lega. (Leggi qui La Lega sparisce dalla Provincia: Guglielmi se ne va).

Polo in movimento

Francesco De Angelis e Claudio Mancini

In tarda mattinata ha rilasciato una dichiarazione. Ha commentato il via libera dato dalla Commissione Bilancio di Montecitorio con cui si istituisce un fondo per i territori della ex Cassa del Mezzogiorno. Una manovra che mette a disposizione 135 milioni di euro per bandi rivolti al tessuto imprenditoriale e per il contrasto alla de-industrializzazione.

«Si tratta – dice Igino Guglielmi – di un’opportunità straordinaria per il tessuto imprenditoriale della provincia di Frosinone. I 135 milioni di euro a disposizione sono parametrati su bandi rivolti al tessuto imprenditoriale e per il contrasto alla deindustrializzazione. Vuol dire che le aziende dovranno presentare progetti e parametrare su questo l’accesso ai finanziamenti per la ripartenza. Su temi come questo non ha senso alcuno ragionare in termini di appartenenza partitica o politica. Crediamo che sia importante invece un lavoro di squadra che veda protagonisti tutti».

Messaggi tra le righe

Gianfranco Pizzutelli

C’è un doppio messaggio tra le righe. Sta in particolare nella frase “non ha senso alcuno ragionare in termini di appartenenza partitica o politica”. Perché quell’operazione è il frutto di un’azione congiunta portata avanti dal Partito Democratico. Ha visto insieme l’onorevole Claudio Mancini (tra i più stretti collaboratori del ministro dell’Economia Roberto Gualtieri) ed il presidente del Consorzio industriale di Frosinone Francesco De Angelis.

E nessuno del centrodestra di Frosinone ha commentato. L’unica voce è stata quella di Igino Guglielmi. Che è del Polo Civico, una forza organicamente alleata al centrodestra guidato da Nicola Ottaviani. Ma che ha messo sempre avanti la sua natura civica, chiarendo di sposare i progetti e non i contenuti politici. Come ha evidenziato in ogni occasione il fondatore Gianfranco Pizzutelli.

Quella fatta da Igino Guglielmi è una forte affermazione di individualità per il Polo Civico. Ribadisce la sua organicità all’attuale centrodestra ma riafferma la propria autonomia di pensiero.

Dice Igino Guglielmi: «Bene hanno fatto gli onorevoli Claudio Mancini ed Enrica Segneri a presentare e far approvare l’emendamento, con la collaborazione fattiva del presidente del Consorzio Asi Francesco De Angelis. Mai come in questo periodo storico così delicato le aziende del nostro territorio hanno bisogno di condivisione di intenti che devono passare necessariamente attraverso una collegialità di azioni e di condivisione di competenze superando gli steccati partitici, di qualunque colore essi siano».

Polo Civico, pensiero autonomo

Antonio Scaccia, Carlo Gagliardi, Gianfranco Pizzutelli e Nicola Ottaviani

Una dichiarazione che fa il paio con quella rilasciata nei giorni scorsi proprio da Gianfranco Pizzutelli. Nella quale metteva in evidenza i benefici del Consorzio Industriale Unico del Lazio. Altra operazione sulla quale il centrodestra è scettico. Ma che Pizzutelli invece condivide: da civico e da esponente del consorzio industriale Asi di Frosinone. (Leggi qui Pizzutelli avverte Ottaviani: “Via dall’Asi ci tagliamo tutto”).

Non è uno spostamento dell’asse politico verso il centrosinistra. Non è un abbandono delle posizioni del centrodestra. Come nel caso delle dichiarazioni fatte da Gianfranco Pizzutelli anche quelle di Igino Guglielmi stanno a rimarcare che è il progetto ad essere centrale. Quindi non è scontato che il Polo Civico anche in futuro stia con il centrodestra.

Un messaggio importante per entrambi i poli. Soprattutto in vista delle prossime elezioni Comunali.