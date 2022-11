Pompeo firma il decreto: il 18 dicembre si elegge il nuovo Presidente

Il Presidente uscente firma il decreto per l'elezione del suo successore. Sindaci e consiglieri voteranno il 18 dicembre.

Il presidente della Provincia di Frosinone Antonio Pompeo ha firmato in queste ore il Decreto con il quale indice le elezioni con cui individuare il suo successore alla guida dell’Amministrazione provinciale.

La data del voto è fissata per domenica 18 dicembre 2022. Alle urne andranno i sindaci ed i consiglieri comunali dei 91 Comuni della provincia di Frosinone.

Dopo il voto per le Provinciali, Antonio Pompeo si dimetterà dalla carica di sindaco di Ferentino per candidarsi alle Regionali. Il suo secondo mandato come Presidente è scaduto lo scorso 31 ottobre mentre quello da sindaco sarebbe scaduto la prossima primavera; le norme elettorali gli impongono di dimettersi prima della candidatura in Regione.

“A conclusione del mio secondo mandato alla guida dell’Amministrazione provinciale di Frosinone, ho firmato il decreto con il quale si indicono le elezioni che porteranno alla nomina del futuro presidente” ha detto Antonio Pompeo. “Un atto che ho compiuto con non poca emozione e con la chiara consapevolezza del costante impegno e dell’intenso lavoro portato avanti in questi otto anni alla guida dell’Ente”.

Gli elettori per il dopo Pompeo

In totale gli elettori sono 1.145: e cioè 91 sindaci e 1.054 consiglieri comunali. Si vota con il voto ponderato: il voto ha un peso differente in base alla popolazione del Comune rappresentato; i Comuni sono divisi per fasce di ponderazione.

Il voto più pesante è quello della fascia verde, alla quale appartengono i Comuni con oltre 30mila abitanti e cioè solo Frosinone e Cassino: in tutto 2 sindaci e 56 consiglieri. Nel 2021 ogni loro voto valeva 287 voti ponderati.

In fascia rossa ci sono i 9 Comuni con più di 15mila abitanti ma meno di 30mila: Alatri, Anagni, Ceccano, Ferentino, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Pontecorvo, Sora e Veroli. In tutto 9 sindaci e 144 consiglieri comunali. Lo scorso anno ogni voto rosso valeva 228 voti ponderati.

La fascia grigia è composta dai 12 Comuni con più di 5mila abitanti ma meno di 15mila: Aquino, Arce, Arpino, Boville Ernica, Ceprano, Cervaro, Fiuggi, Paliano, Piedimonte San Germano, Ripi, Roccasecca, Sant’Elia Fiumerapido. A questa fascia appartengono 12 sindaci e 144 consiglieri comunali. il loro voto vale 115 voti ponderati.