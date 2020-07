Pontecorvo, il Pd chiede il simbolo. Nuovi rumors su Gerardi

A Pontecorvo il pd prosegue nella lina tracciata dal Circolo. Nelle prossime ore il Direttivo decide sulla presentazione della lista. Già chiesto il simbolo. Si punta ancora su Tanzi. Nella Lega voci di contatti con Roscia

Il Pd di Pontecorvo va avanti per la sua strada. Nelle prossime ore riunisce il Direttivo cittadino: ha già chiesto il simbolo. Se per presentare la lista o per sostenere una Civica di riferimento lo si deciderà durante la riunione. In entrambi i casi il candidato sindaco sarà Gabriele Tanzi, la persona che era stata indicata per partecipare alle Primarie. E che alla fine sono saltate: perché nessuno degli altri candidati sindaco a Pontecorvo ha voluto partecipare a quella conta.

Civica o di Partito? È uno dei temi che sta lacerando il Pd a livello provinciale: il leader di Base Riformista Antonio Pompeo e l’ex Segretario provinciale Simone Costanzo vogliono che il Partito schieri il simbolo e si conti. Francesco De Angelis e la maggioranza rappresentata da Pensare Democratico vogliono un Pd che vinca le elezioni e se l’alleanza è il mezzo per arrivarci sono disposti ad abbracciare il civismo.

GABRIELE TANZI

Cosa deciderà il Direttivo? Gabriele Tanzi non ha dubbi: “L’Assemblea del 27 giugno ha deliberato il nome candidato per le Primarie o per la lista di Partito nel caso in cui non si fosse tenuta la conta con gli altri aspiranti sindaco. Il Direttivo delle prossime ore darà seguito alla linea che il Pd di Pontecorvo ha deciso: sosterrà la lista civica con capolista Gabriele Tanzi. Nel frattempo è stato richiesto il simbolo del Partito per le iniziative politiche a sostegno della campagna elettorale”.

Ma se la linea è così chiara, allora perché Base Riformista è andata allo scontro? Da Pontecorvo dicono che esponenti di Pensare Democratico hanno tentato di boicottare in ogni modo la presentazione della lista di Partito. Perché? Per impedire l’elezione di Tanzi che invece sta con Pompeo.

Fronte della Lega

Si muove anche la Lega. Con discrezione, il vice coordinatore regionale Francesca Gerardi sta valutando su quale delle liste avversarie del sindaco uscente Anselmo Rotondo far convergere i suoi candidati.

RICCARDO ROSCIA

C’è un problema di opportunità. Si sta lavorando per unire dovunque il centrodestra: a Pontecorvo le distanze tra Gerardi e Rotondo sono profonde e non solo politiche.

Alcuni rumors indicano una linea di dialogo attivata con l’ex sindaco Riccardo Roscia che è vicino a Fratelli d’Italia. Ma il Partito esprime il vicesindaco di Rotondo.

Nessuna conferma in questo senso dalla Lega. Che non conferma nemmeno l’indiscrezione secondo la quale l’onorevole Gerardi potrebbe scendere in campo come candidata sindaco. Meno ancora quella secondo cui si schiererebbe come consigliere comunale a sostegno di Riccardo Roscia.

“La Lega sta attraversando una fase di radicale riorganizzazione sul territorio seguendo finalmente senza più ostacoli la linea del Coordinatore Regionale Francesco Zicchieri – sottolinea una fonte qualificata – a Pontecorvo è in corso una ponderata valutazione dei vari scenari. Sarà l’onorevole Gerardi a fornire le indicazioni necessarie”.