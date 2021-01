Post sui vaccini, clima incandescente in Consiglio

A Frosinone prima seduta dell’anno, monopolizzata dalla vicenda che riguarda il consigliere comunale della Lista per Frosinone. Ma i temi sul tappeto sono anche altri, a cominciare dal nuovo ruolo di Nicola Ottaviani nella Lega. Attenzione al Polo Civico di Gianfranco Pizzutelli.

Stasera si svolgerà il primo consiglio comunale del 2021, penultimo anno dell’era Ottaviani. Tra dodici mesi infatti a Frosinone si respirerà già un clima da campagna elettorale.

Oggi, a meno di clamorosi colpi di scena, il tema dominante sarà quello del “post” del consigliere Marco Ferrara (Lista per Frosinone) relativo alla frase “il vaccino rende liberi”, fotomontata all’ingresso del campo di sterminio più terrificante della storia. (Leggi qui Consigliere posta Auschwitz: “Il vaccino rende liberi”. Caso nazionale).

Le opposizioni chiederanno le dimissioni di Ferrara, in particolare Stefano Pizzutelli (Frosinone in Comune), che nei giorni scorsi ha attaccato duramente. Il Partito Democratico non potrà essere da meno, considerando che in ogni caso si candida ancora una volta alla leadership nel centrosinistra. C’è attesa per l’intervento del capogruppo Angelo Pizzutelli, nominato fra l’altro sub-commissario a Ceccano, un paese chiave nello scacchiere Democrat.

Il ruolo di Ottaviani nella Lega

Però la seduta di questa sera riserverà pure altri spunti importanti. Intanto il sindaco Nicola Ottaviani: l’organizzazione della visita del leader della Lega Matteo Salvini (incontro con il Vescovo Spreafico e visita alla comunità Nuovi Orizzonti), ha ribadito il ruolo del primo cittadino del capoluogo con il livello nazionale del Carroccio. (Leggi qui Salvini sceglie Frosinone per la svolta verso i moderati).

Non sono mancati malumori nel Partito a livello locale (su tutti Cassino), ma la partita che sta giocando il coordinatore provinciale della Lega è diversa. La posta in palio è una candidatura alla Camera la prossima volta. (Leggi qui Cassinati fuori dai ‘Nuovi orizzonti’ di Salvini. E la prendono malissimo).

Il Consiglio dei Fratelli

Danilo Magliocchetti e Adriano Piacentini

Vedremo pure come si posizionerà il centrodestra. In particolare Fratelli d’Italia, che ha preso le distanze in maniera netta dal post di Marco Ferrara, che nel 2017 fu eletto nella lista del Partito di Giorgia Meloni. Fratelli d’Italia non sembra molto d’accordo con l’impostazione del sindaco Nicola Ottaviani circa la necessità di effettuare le primarie per scegliere il candidato del centrodestra la prossima volta. Si tratta di un aspetto da monitorare.

Anche perché la Lega (con il capogruppo Danilo Magliocchetti) e Forza Italia (con il presidente del consiglio comunale Adriano Piacentini) hanno invece fatto capire che restano le primarie la strada maestra.

Nei prossimi mesi, però, attenzione alle mosse del Polo Civico di Gianfranco Pizzutelli. Sicuramente in questa consiliatura manterrà l’appoggio al sindaco Ottaviani. Per la prossima invece l’operazione di sganciamento sembra già essere iniziata.