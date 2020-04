Prima la Lega, secondo il Pd. Ma gli italiani stanno con Conte

I clamorosi risultati del sondaggio Swg per il TgLa7. I cittadino vogliono che sia questo Governo a guidare la ripartenza. Il Carroccio flette di pochissimo, crescono Dem, pentastellati, Fratelli d’Italia e Berlusconi.

Soltanto il 25% degli italiani vorrebbe andare ad elezioni per poi formare un nuovo governo. Il sondaggio effettuato da Swg per il Tg di La7 evidenzia il parere dei cittadini sulla gestione della fase di ripartenza del Paese, che potrebbe iniziare dal 4 maggio. E i risultati che sono emersi evidenziano una quadro completamente inatteso, sul quale leader politici e partiti dovranno riflettere non poco. (Guarda qui tutto il sondaggio)

Tra gli elettori favorevoli a nuove elezioni, i più propensi sono quelli della Lega (63%), di Fratelli d’Italia e Forza Italia (60%).

Il 17%, invece, crede che la soluzione migliore ora sia quella di formare un governo di unità nazionale per affrontare la Fase Due.

Infine, non ha un’idea precisa e non si esprime quindi sul tema il 18% degli intervistati.

Una delle schermate del sondaggio Swg per La7

Ma sono le intenzioni di voto a confermare un trend ormai consolidato da mesi.

La Lega rimane in testa ma continua a perdere consensi: con lo 0,2% in meno, si attesta al 29,5%. Ma è comunque, e di gran lunga, il primo partito italiano ormai stabilmente.

Crescono poco, ma crescono, il Pd (al 20%) e il Movimento 5 Stelle (14,4%). Questo significa due cose: la fase di governo li premia e l’alleanza viene ormai percepita come stabile.

Mentre guadagna ben mezzo punto percentuale Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, al 13,3%. Guadagna lo 0,5% anche Forza Italia, ora al 5,8%. In leggero calo la Sinistra al 3,5%, mentre la decrescita è più evidente per Italia Viva: il partito di Matteo Renzi perde mezzo punto percentuale e si ferma al 3,1%. Più indietro troviamo Azione al 2,6%, +Europa al 2%, i Verdi all’1,9% e Cambiamo di Giovanni Toti all’1,3%.

Sono percentuali che vanno comunque sempre nella stessa direzione. A dimostrazione anche che soltanto dopo che sarà finita questa emergenza, gli italiani giudicheranno come la stessa sarà stata gestita.

Il sondaggio Swg per La7

Però il dato più significativo del sondaggio è quello che evidenzia come gli italiani stanno con il Governo Conte e vorrebbero che fosse questo esecutivo a gestire la fase due dell’emergenza Coronavirus. A cominciare dalla fase di ripartenza del Paese, che potrebbe iniziare dal 4 maggio. A ritenerlo è il 40% degli intervistati. Tra chi è più favorevole ci sono, ovviamente, gli elettori del Pd: l’80% vorrebbe che si continuasse con questo Governo. Lo ritiene anche il 74% degli elettori del Movimento 5 Stelle, così come il 50% degli indecisi.

In conclusione esistono due blocchi nell’attuale quadro politico italiano: quello del centrodestra (Forza Italia è indispensabile) e quello dell’attuale maggioranza di governo. Con il Partito Democratico e i Cinque Stelle condannati a stare insieme comunque. Sostenendo Giuseppe Conte.