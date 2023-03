Primarie, vince Fiorletta: è il candidato di Ferentino 2030

È Piergianni Fiorletta il vincitore delle elezioni Primarie di Ferentino. È lui il candidato sindaco della coalizione Ferentino 2030. Ha ottenuto 1.772 voti su 2637 votanti. Il fronte si allarga. Dialogo con pezzi del centrodestra che non trova la quadra

Emiliano Papillo Ipsa sua melior fama

L’ex sindaco Piergianni Fiorletta è il candidato della coalizione Ferentino 2030 alle Comunali del 14-15 maggio prossimi. Lo hanno deciso le Primarie tenute per l’intera giornata: ha ottenuto 1772 voti. Ai due seggi allestiti in città hanno votato circa 2.637 elettori stando alle cifre fornite dagli organizzatori.

Nella prima delle due sezioni, quella allestita in piazza Matteotti, hanno votato 717 elettori. Qui l’ex sindaco Pd Piergianni Fiorletta ha riportato 539 voti, il presidente uscente del Consiglio Comunale Claudio Pizzotti ne ottenuti 151. Gli altri 26 voti sono andati a Manuel Caruso. Una scheda bianca.

Lo spoglio delle schede

Nella Sezione del Villaggio Blue, Piergianni Fiorletta ha ottenuto altri 1233 voti, a Pizzotti ne sono andati 615 mentre a Caruso ne sono andati 67. Quattro le schede bianche ed uno il voto nullo. In tutto hanno votato in questo seggio 1.920 elettori

Il totale per Piergianni Fiorletta è 1772 voti, Claudio Pizzotti ne ha riportati 766, Manuel Caruso ha totalizzato 119 oreferenze.

Piergianni Fiorletta era sostenuto da Ferentino nel Cuore e da Uniti per Ferentino, Enea, Partecipare, e l’ala Pd di Pensare Democratico. A correre con lui c’era il Presidente Uscente del Consiglio Comunale Claudio Pizzotti che è stato sostenuto da Nuova Ferentino. Insieme a loro ha corso Manuel Caruso ha avuto il sostegno di Ferentino In Movimento, ideologicamente vicino al Movimento 5 Stelle.

Ho mantenuto l’impegno

da sinistra Andrea Pro, Giuseppe Virgili, Piergianni Fiorletta, Luigi Vittori e Nico Dell’Olio

Commenta a caldo Piergianni Fiorletta: «Tutto è cominciato un anno fa con l’intervista che rilasciai ad Alessioporcu.it: dissi che il prossimo candidato sindaco di Ferentino doveva essere scelto con una giornata di democrazia e che ero pronto a metterci la faccia. Abbiamo mantenuto fede a quelle parole. Oggi Ferentino ha scelto democraticamente chi vuole che sia il suo candidato sindaco della coalizione Ferentino 2030».

Alle urne sono andate oltre 2.600 persone: le previsioni ne calcolavano un migliaio in meno. «Non ci aspettavamo questa partecipazione. È il segnale della voglia che ha Ferentino di riappropriarsi delle sue scelte e di partecipare».

La coalizione è civica. Ed è aperta: «Sento il dovere di ringraziare tutti quanti hanno reso possibile questa giornata di democrazia. A partire dagli altri due candidati alle primarie, con i quali ora daremo vita ad una squadra ancora più unita e coesa. Un ringraziamento particolare poi va a Luigi Vittori: è stato lui a credere, più di ogni altro, nello strumento delle primarie».

Grandi manovre

Le liste che compongono la coalizione Ferentino 2030 sono 7. Ma già dalle prossime ore se ne potrebbe aggiungere un’ottava. I rumors circolati oggi ai gazebo parlano di un clamoroso dialogo con il centrodestra finito in frantumi soltanto nei giorni scorsi.

Non è passata inosservata la presenza del capogruppo leghista Maurizio Berretta ufficialmente solo per un cordiale saluto. Ma che più di qualcuno è certo che in caso di rottura definitiva del centrodestra sarebbe pronto ad entrare nella coalizione civica che ha già preso forma intorno a Fiorletta.

Ma non basta. Oggi è circolata con molta insistenza l’indiscrezione di un possibile dialogo anche con l’ala leghista di Luca Zaccari: già presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone e dato come possibile alleato dell’ex sindaco ed ex presidente della Provincia Antonio Pompeo, che non riconosce queste Primarie.

Decisive le prossime 48 ore. Se il quadro del centrodestra non si ricomporrà ogni tipo di accordo è possibile.

La coalizione

A costituire Ferentino 2030 sono le civiche Ferentino nel Cuore cioè la storica lista dell’ex vicesindaco Luigi Vittori; Partecipare che fa riferimento all’ex assessore Massimo Gargani; Uniti per Ferentino dell’assessore Giuseppe Virgili che cinque anni fa era candidato sindaco e per partecipare all’alleanza ha rinunciato a riproporre il suo nome.

Ci sono poi la lista Nuova Ferentino del presidente uscente del Consiglio Comunale Claudio Pizzotti; Enea vicina all’ex consigliere provinciale Alessandro Rea e all’ex segretario cittadino del Pd Andrea Pro; Insieme che fa riferimento ai commercialisti Ugo e Tonino Galassi; Ferentino in Movimento civica vicina ad esponenti del Movimento 5 Stelle.