Primarie, la frenata di Zicchieri: tocca alla Lega

Il colpo di freno del vice capogruppo a Montecitorio sulle Primarie. “Non solo la soluzione a tutti i problemi. A Frosinone non servono”. Rivendica una cadidatura leghista per il dopo Ottaviani "in considerazione del grande lavoro che ha fatto"

“Le parole di Matteo Salvini vanno lette con intelligenza ed anche interpretate. Le Primarie non sono la soluzione a tutti i problemi. Possono esserlo. Soprattutto in alcune delle città chiamate al voto nei prossimi mesi. Non è detto che lo siano per Frosinone dove invece una soluzione politica è possibile ed è auspicabile”: Francesco Zicchieri è il vice capogruppo della Lega a Montecitorio. Ed è una delle voci che può raggiungere le orecchie del Capitano ogni volta che lo ritiene necessario. È lui a raffreddare gli entusiasmi dopo le parole attribuite a Matteo Salvini, favorevole alle Primarie per individuare i candidati sindaco da schierare la prossima primavera. (leggi qui Salvini spiana la via delle Primarie per Frosinone).

La frenata di Zicchieri

Francesco Zicchieri e Matteo Salvini (Foto: Livio Anticoli / Imagoeconomica)

La frase era stata rilanciata dalle agenzie di stampa durante la mattinata di lunedì.

“Nel 2022 sono in calendario le Amministrative in importanti città. Dove ci potrebbero essere difficoltà per scegliere un candidato sindaco condiviso da tutto il centrodestra Salvini proporrà primarie di coalizione“.

La chiave di lettura data da Nicola Ottaviani è stata trionfale. Per lui significa che è passata la sua linea. E che le sue Primarie sono state prese dalla Lega come modello. Per duevolte è stata la conta interna al centrodestra a designarlo candidato ed entrambe le volte ha vinto senza rotture del fronte.

Francesco Zicchieri invita ad una lettura più prudente. “Per Matteo le Primarie possono essere una soluzione caso per caso, non una soluzione a prescindere. Eviterei di attribuirgli posizioni che poi potrebbero risultare smentite dai fatti”.

A Frosinone tocca alla Lega

Ma a Frosinone le Primarie possono essere la soluzione? Per Francesco Zicchieri No “perché non credo che siano necessarie. Qui la classe dirigente del centrodestra avrà la capacità di individuare una sintesi. Non vorrei che si ripetessero gli errori che abbiamo già avuto modo di apprezzare durante le recenti elezioni comunali a Sora”.

A chi tocca il candidato, tra i tanti pretendenti nel centrodestra? Fratelli d’Italia ha già avuto Ceccano e poi Sora (anche se la candidatura è stata poi sostituita in corsa con un nome Udc). Forza Italia non ha i numeri per rivendicare molto: le prossime Provinciali saranno l’occasione per pesare la forza elettorale del Partito.

Francesco Zicchieri taglia corto. E conferma la linea annunciata l’altra sera durante la Direzione provinciale della Lega. “Per me è fuori da ogni discussione: il lavoro eccezionale portato avanti in una maniera ammirevole da Nicola Ottaviani in questi anni reclama una candidatura a sindaco per la Lega. Frosinone deve avere un sindaco leghista che porti avanti il lavoro fin quei realizzato dal miglior sindaco leghista nel centro Italia”