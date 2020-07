Quella risorsa che il Pd provinciale non si accorge di avere

Tantissimi sindaci e amministratori locali hanno sconfitto sistematicamente il centrodestra. Ma il partito non li vede per i ruoli di gestione politica. Il modello Cassino di Enzo Salera, la crescita di Barbara Di Rollo e il rimpianto di Michele Marini.

Gli amministratori locali. Il Pd ne ha tanti e infatti nelle assemblee dei sindaci continua a non avere problemi. Poi però, quando scatta la fase congressuale, quegli stessi amministratori locali vengono tenuti ai margini. Un capitolo sul quale l’ormai prossimo segretario Luca Fantini dovrebbe lavorare.

Per colmare il gap, per ricucire con un mondo che resta ai margini dell’organizzazione del partito. Anche quando, è il caso di Domenico Alfieri (sindaco di Paliano), è alla guida del Partito. Alla fine accordi e rotture passano sempre dai big. Un tempo da Francesco De Angelis e Francesco Scalia, ora dallo stesso De Angelis e Antonio Pompeo.

BARBARA DI ROLLO ED ENZO SALERA

Eppure gli amministratori locali non mancano. E sono quelli che battono il centrodestra. A Cassino il sindaco Enzo Salera è ormai un modello amministrativo. Mentre il presidente del consiglio comunale Barbara Di Rollo sta crescendo a dismisura. Sarebbe all’altezza di qualunque ruolo politico nel Partito. Ma ci sono sindaci come lo stesso Antonio Pompeo (Ferentino), Simone Cretaro (Veroli), Marco Galli (Ceprano), Adriano Lampazzi (Giuliano di Roma), Enrico Pittiglio (San Donato Valcomino) che non fanno toccare palla al centrodestra.

Una miniera di uomini chiave. Ignorati

Michele Marini

Come ci sono stati sindaci dal consenso enorme lasciati in secondo piano. Il caso più eclatante è quello di Michele Marini a Frosinone.

C’è una prassi non scritta nel Pd per la quale chi guida il Partito deve coinvolgere fino ad un certo punto gli amministratori? Assolutamente no. Luca Fantini sicuramente sta già lavorando per tenere tutto insieme, per ricucire eventuali strappi che si sono consumati in passato.

La sua segreteria comincerà con le elezioni comunali di settembre, alle quali il Pd si presenterà non certamente da favorito. A Ceccano e Pontecorvo, i Comuni più grandi, i favoriti sono Roberto Caligiore (Fratelli d’Italia) e Anselmo Rotondo (Forza Italia).

Fantini non avrà molto tempo, ma se riuscisse a fare il miracolo invertirebbe subito il trend.