Quell’associazione di Pompeo che agita il Pd

Perché il presidente della Provincia e leader di Base Riformista in Ciociaria dà vita ad un’associazione? In altri termini: perché Antonio Pompeo oggi alle 11 presenterà ufficialmente l’associazione “Volume diamo voce ai territori” ? L ’appuntamento è presso l’hotel ristorante Bassetto.

Intanto un’analisi del nome. Quel “diamo voce ai territori” fa riferimento ai continui appelli di Pompeo ad esaltare il ruolo degli amministratori locali. E il “volume” non ha bisogno certamente di interpretazioni. Chiaro il riferimento alla necessità di “alzare i toni”. Esattamente per far sentire di più e meglio le istanze degli amministratori locali.

I “confini” dell’iniziativa politica di Antonio Pompeo sono due: sicuramente non intende uscire dal Pd, ma altrettanto sicuramente vuole provare a contare di più. E pochi giorni fa a Ciociaria Oggi Antonio Pompeo aveva detto: «Tra poco sarà trascorso un anno dalla conclusione della stagione congressuale. Abbiamo tutti investito sull’avvio di un percorso nuovo e diverso, che mettesse fine ad errori compiuti che ci hanno indebolito. Ad oggi però non sono stati fatti passi in avanti. Nonostante l’impegno dei nostri iscritti, dei nostri amministratori non si è stati in grado di uscire dai dibattiti autoreferenziali. Vanno bene le battaglie ideologiche ma dal Pd le persone si aspettano di più: torniamo a parlare a loro e delle loro esigenze». (Leggi qui Preavviso di rottura: Pompeo invia la notifica al Pd).

Critiche neppure velate all’operato della segreteria provinciale di Luca Fantini.

La partita delle candidature

All’orizzonte naturalmente c’è la partita delle candidature che contano. Alla Camera, al Senato, ma soprattutto alla Regione. Un obiettivo, quello della candidatura alle Regionali, che rientra nelle strategie di Pompeo. Il quale però sa perfettamente che dovrà vedersela con i consiglieri Mauro Buschini e Sara Battisti.

L’associazione che oggi verrà presentata potrebbe essere letta in una prospettiva di dibattito sicuramente. Con un occhio attento alle dinamiche elettorali. Nel senso che “Volume Diamo voce ai territori” potrebbe pure rappresentare un contenitore in grado di attrarre anche esponenti politici al di fuori del Pd. D’altronde per due volte alla presidenza della Provincia Antonio Pompeo è stato eletto anche grazie al voto di sindaci e consiglieri di altri Partiti. In particolare nel 2014, quando sul su nome si schierarono pure Forza Italia e Nuovo Centrodestra. Dopo la spaccatura nel Pd tra Francesco De Angelis e Francesco Scalia.

