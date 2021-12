Quelli che ancora non ci credono e poi cercano il tubo

Senza ricevuta di Ritorno. La raccomandata del direttore su un fatto del giorno. Oltre 200 morti in un giorno. E in Ciociaria c'è chi va al concerto: al chiuso e senza mascherina. Auguri.

Il grafico parla chiaro: nella sola giornata di oggi ci sono stati 78.313 nuovi casi di Covid, altre 202 persone sono morte a causa del coronavirus in una delle sue varianti.

Per capirci: in Piemonte i contagi sono raddoppiati in 24 ore. Il Lazio e la Lombardia fino ad oggi sono stati tra le Regioni più efficienti nella lotta ai contagi: eppure rischiano il giallo. Ci sono Regioni che per Capodanno o subito dopo andranno in arancione.

I No Vax registrano la morte di Mauro da Mantova, che si era vantato d’essere andato al supermercato pur sapendo di essere positivo. Una prece e speriamo che non si sia portato appresso qualche innocente infettato in quell’occasione.

Foto: Carlo Lannutti / Imagoeconomica

Il generale Figliuolo sta studiando nuove strategie per contenere la diffusione ed evitare che il Paese debba fermarsi di nuovo. Lo ricordiamo: il problema non è la febbre ma è che rischiamo di non avere abbastanza terapie intensive per tutti se troppi finiscono con i polmoni devastati e per per respirare hanno bisogno di un tubo.

In tutto questo scenario, ancora una volta siamo stati capaci di farci riconoscere. A San Donato Valcomino abbiamo tenuto un concerto con Drefgold, rapper di fama nazionale, incuranti di contagi e virus. Quel concerto, con tanto di prevendite, era stato vietato già ad ottobre: perché nessuna autorità era stata informata. L’abbiamo fatto lo stesso, il 7 dicembre: anche in questo caso senza autorizzazioni o misure di sicurezza.

Speriamo sempre che a nessun padre di famiglia, nessun bambino, che scivolano in bagno e battono la testa, debba servire un tubo di quelli e sia occupato da chi è andato al concerto.

A Trieste, dove facevano gli splendidi, ne sanno qualcosa.

