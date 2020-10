Quell’Italia spaventata che non si fida più del Governo

Secondo i sondaggi dell’istituto EMG Acqua il 49% degli intervistati ha “poca” o “per nulla” fiducia nel governo. Timori per lo scenario economico. Per quanto riguarda il versante politico, Lega primo partito. Ma Pd a quattro punti. Fratelli d’Italia stabilmente davanti ai Cinque Stelle.

L’Italia è smarrita, incerta per il futuro, molto dubbiosa per la tenuta dell’economia. In tanti hanno già perso il posto di lavoro, in tantissimi aspettano la cassa integrazione dall’Inps; altrettanti sono in bilico on attesa di conoscere il loro futuro ora che verranno sbloccate le possibilità di licenziare. Gli ultimi sondaggi politici e d’opinione dell’istituto EMG Acqua raccontano come gli italiani siano fondamentalmente d’accordo con le misure di contenimento del contagio approvate dal Governo, ma come siano almeno altrettanto spaventati per le conseguenze.

Dal punto di vista delle intenzioni di voto, si confermano i trend delle ultime settimane: Lega primo partito, Pd staccato di quattro punti, Fratelli d’Italia ormai stabilmente davanti al Movimento Cinque Stelle. Netta spaccatura sul versante della fiducia nel Governo Conte. Secondo gli ultimi sondaggi EMG Acqua il 49% degli intervistati ha “poca” o “per nulla” fiducia nel Governo, mentre il 42% ha “molta” o “abbastanza” fiducia; il 9% dichiara di non voler rispondere. Fiducia maggiore comunque è per gli amministratori locali, il 44%, rispetto al governo centrale, il 25% (il 31% non risponde).

Governo e futuro

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte

Questi dati vanno letti insieme a quelli che vengono fuori circa le misure anti-Covid messe in campo dal governo: il 70% degli italiani si dice d’accordo con la limitazione per le feste in casa (il 25% è contrario), e il 72% concorda con il limite di 30 persone per le cerimonie (il 23% è contrario). I sondaggi raccontano anche come l’81% degli italiani non sia tornato al cinema o a teatro a causa della pandemia (soltanto il 13% dice di averlo fatto).

Il problema che rilevano gli intervistati riguarda la tenuta economica: sulle prospettive future il 69% afferma di essere pessimista, mentre il 21% ritiene che si possa essere ottimisti.

Per quanto riguarda i partiti, la Lega di Matteo Salvini è al 25,1%, con il Partito Democratico di Nicola Zingaretti che sale al 21% netto: sono solo 4 i punti percentuali a dividere i due partiti.

Continua la crescita di Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni: al momento i consensi salgono al 15,7%, staccando di quasi un punto percentuale il Movimento 5 Stelle che si ferma al 14,8%.

Il sondaggio EMG Acqua

Seguono poi Forza Italia con il 6,4%, Italia Viva al 4,4%, Azione di Calenda al 3,5%, Leu al 2,9%, Europa Verde all’1,6% e +Europa all’1,4%.

Le forze che al momento appoggiano l’esecutivo sarebbero al 43,1%. L’opposizione sarebbe al 47,2%. (leggi qui La rivoluzione in vista delle Comunali 2021).

Vera variabile di tutto questo quadro è il sistema elettorale. Con quali regole si voterà la prossima volta?