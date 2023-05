Ravanelli, forse è solo un arrivederci

Il Frosinone cercherà di confermare il difensore arrivato in prestito dalla Cremonese. Il centrale trentino è stato uno dei pilastri della squadra di Grosso che ha stravinto il campionato. Non sarà una trattativa semplice in quanto il club lombardo vuole puntare sul giocatore dopo la retrocessione

E’ stato allo stesso tempo il poliziotto buono e cattivo della difesa del Frosinone. La migliore della Serie B, decisiva per la promozione. Con Lucioni (nelle ultime ore è stato accostato al Palermo) ha formato una coppia di centrali affiatata e quasi insuperabile. Si sono completati a vicenda e qualcuno dice che la sua presenza abbia ringiovanito il capitano. Luca Ravanelli l’altro giorno ha lasciato Frosinone postando una storia su instagram: “E’ arrivata l’ora di salutare. GrAzie di tutto”, ha scritto il difensore pubblicando la foto del casello autostradale. Ma forse è solo un arrivederci.

Ravanelli, in prestito dalla Cremonese, potrebbe tornare a Frosinone per far parte della rosa che affronterà la Serie A. Secondo alcune fonti il club giallazzurro vorrebbe provare a trattenerlo. E’ un fedelissimo di Fabio Grosso, in questa stagione è cresciuto in maniera esponenziale, trovando la sua dimensione. Guido Angelozzi lo conosce benissimo per averlo avuto al Sassuolo e voluto l’estate scorsa a Frosinone.

La grande chance

Luca Ravanelli è un fedelissimo di Fabio Grosso

Dopo 2 promozioni di fila ed a 26 anni, Ravanelli spera di avere l’occasione di giocare in Serie A per la prima volta. Una vetrina che ha conquistato sul campo e quindi meritata. A Frosinone ha vissuto una stagione straordinaria collezionando 24 presenze sempre da titolare. Per Grosso è stato un pilastro della difesa: umile, determinato, implacabile in marcatura, forte sulle palle alte e dotato di buona qualità tecnica. Quando è mancato la squadra ha perso qualcosa senza nulla togliere ai sostituti. Ha scalato le gerarchie che ad inizio stagione vedevano in prima fila Szyminski. La promozione e la sfilza di primati portano la sua firma indelebile.

Il giocatore si è trovato benissimo a Frosinone legando molto con la piazza. L’episodio accaduto a mezzanotte dopo il match-promozione con la Reggina la dice lunga: Luca, uscendo dallo “Stirpe”, si è fermato al 2Caffè dello Stadio” ed ha offerto 100 birre ai tifosi presenti.

Ostacolo-Cremonese

Luca Ravanelli

Ravanelli è di proprietà della Cremonese che nel 2021 lo ha acquistato a titolo definitivo dal Sassuolo. Poi ad agosto scorso è stato ceduto in prestito al Frosinone in quanto in Serie A non avrebbe avuto troppo spazio. Con la retrocessione dei lombardi Luca potrebbe rientrare nei piani del club per cercare di costruire una squadra di livello. Quindi non si prospetta una trattativa semplice.

Tuttavia Angelozzi tenterà di convincere la Cremonese: i rapporti sono buoni, a gennaio ha preso anche Baez dalla società grigiorossa. Importanti la formula (un altro prestito o titolo definitivo?) e la volontà del giocatore che alla fine potrebbe fare addirittura la differenza. Ripartire ancora dalla Serie B, dopo 2 promozioni di fila, sarebbe un po’ frustrante per il difensore trentino.