Regionali, tutti gli eletti nel Lazio: chi entra e chi resta a casa

Il conteggio è ancora in corso. Ma al momento la provincia di Frosinone elegge solo 3 Consiglieri. A Latina invece 6. Ciacciarelli fuori (per ora) per uno 0,39%. Decimati i 5 Stelle: Marcelli scavalcato. Chi sono gli eletti in tutto il Lazio. E quanti voti hanno preso

Tutto è appeso a cinque Comuni, gli unici in tutto il Lazio a non avere completato lo spoglio delle schede votate domenica e lunedì per il rinnovo del Consiglio regionale del Lazio.

In 7 sezioni divise tra la Ciociaria (a Torrice, Cervaro e Piglio), Colleferro e Fabbrica di Roma gli scrutatori sono rimasti impantanati. Capita. Anni fa il prefetto Emilia Zarrilli fece irruzione in un Seggio che a mattina inoltrata ancora non chiudeva i conti e sollevò d’autorità il responsabile. La nuova normativa automatizza la soluzione: gli atti vengono sigillati dai carabinieri ed inviati all’Ufficio Centrale per completare lì le operazioni.

Sono quelle tre sezioni a tenere aperte le elezioni in tutta l’Italia ed impedire di assegnare in maniera definitiva i seggi.

Solo 3 seggi in Ciociaria

Daniele Maura

Ci sono però alcune certezze. In provincia di Frosinone Francesco Rocca ha preso il 55,81%, Fratelli d’Italia ha toccato il suo massimo storico con oltre 100mila voti pari al 28,11%. Il che fa scattare un seggio pieno: va all’ex presidente del Consiglio Provinciale Daniele Maura di Giuliano di Roma grazie a 12.124 voti di preferenza personali. (Leggi qui: Regionali: chi vince, chi perde e chi resta a contare).

Il secondo seggio pieno non è scattato per poco ma questo ha comunque determinato un resto altissimo ed ha fatto scattare lo stesso l’elezione per Alessia Savo che ha ottenuto 10.907 preferenze. Più distanziato Antonello Iannarilli con 8.808 e Gabriele Picano con 6.338. I dati delle tre sezioni ancora aperte, non incidono.

Sara Battisti

Un altro seggio pieno lo ha centrato il Partito Democratico nel quale c’è stata una straordinaria corsa tra il consigliere regionale uscente Sara Battisti e l’ex presidente della provincia di Frosinone Antonio Pompeo. Una corsa che ha portato oltre 40mila voti al Partito, il 22,66% cioè la percentuale più alta nel Lazio.

Sara Battisti ha ottenuto 16.915 voti mentre Antonio Pompeo ne ha ottenuti 14.546. Il consigliere comunale di Ceccano Andrea Querqui 6.403 ed il sindaco di Aquino Libero Mazzaroppi 5.841.

La Lega prende 21.944 voti, il 12,32%, Pasquale Ciacciarelli dilaga con 13.339 preferenze. Paradosso vuole che non gli bastino per diventare consigliere regionale perché al momento, per uno 0,39%, la lotteria dei resti premi la provincia di Latina. Dove vengono eletti addirittura 6 consiglieri regionali. I tre seggi ancora aperti potrebbero incidere.

Loreto Marcelli (Foto: Alessia Mastropietro © Imagoeconomica)

Esce dal Consiglio regionale il Capogruppo del Movimento 5 Stelle Loreto Marcelli: scavalcato in preferenze dall’ex deputata Enrica Segneri di Frosinone che ha preso 1.734 voti contro i 1.377 di Marcelli. Nulla da fare per entrambi: il M5S ne elegge solo 5 dimezzando la pattuglia eletta cinque anni fa e li elegge tutti a Roma.

Sei a Latina

La provincia di Latina elegge invece ben 6 consiglieri regionali del Lazio. Il doppio di Frosinone. La metà di quei seggi va a Fratelli d’Italia perché ne prende due con il seggio pieno ed uno con il premio di maggioranza: entrano l’ex presidente del consiglio comunale di Latina Enrico Tiero con 15.630 voti. Entra Elena Palazzo (9.089 voti): una predestinata, vice sindaco di Itri, eletta consigliera comunale a soli 21 anni e rieletta per sei mandati consecutivi. È consigliere regionale anche Vittorio Sambucci (7.906 voti): dal 2004 consigliere comunale di Cisterna di Latina e vice sindaco nel 2019.

Cosmo Mitrano e Christian Leccese

Forza Italia elegge l’ex bi sindaco di Gaeta Cosimino Mitrano con oltre 12mila voti. E questo ora condiziona il risultato di Frosinone dove Forza Italia ha preso il 10,46%. In Ciociaria non scatta alcun seggio azzurro. Ci sperava Gianluca Quadrini dall’alto delle sue 5.406 preferenze. Clamoroso il risultato del sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco che sfiora la vetta grazie a 4.802 preferenze. Alle sue spalle la sub coordinatrice Rossella Chiusaroli con 4.028 voti. Segue Samuel Battaglini con 1.431.

In provincia di Latina la Lega ha preso il 12,71% contro il 12,32 di Frosinone: una differenza dello 0,39% che tiene fuori al momento Pasquale Ciacciarelli nonostante le sue 13.339 preferenze. E spiana la strada invece al capogruppo uscente Angelo Tripodi al quale bastano 8.119 voti.

La lotteria dei resti assegna un ulteriore seggio a Latina ed entra il Partito Democratico: torna in Aula Salvatore La Penna grazie a 7188 voti. Affianca Sara Battisti ed Enrico Panunzi di Viterbo: i tre superstiti del Gruppo.

Roma e Provincia, FdI fa… 13

A Roma è in corso ancora il conteggio delle preferenze. Il numero dei seggi assegnato è definitivo: i nomi sono suscettibili di aggiustamenti. Alle 15.30 di martedì il quadro è questo.

Giancarlo Righini

A Roma Fratelli d’Italia ne elegge 13. Rientra il capogruppo uscente Giancarlo Righini con 21.204 voti di preferenza, seguito da Micol Grasselli (19.738) e dal consigliere regionale uscentte Massimiliano Maselli (12.256). Eletto Marco Bertucci (11.721) di Guidonia Montecelio dove è stato consigliere comunale e presidente del Consiglio.

Confermato in Aula Fabrizio Ghera (10.521) che nel toto giunta viene dato ai Trasporti e Lavori pubblici. Entra Edy Palazzi (9.693) assessore e vicesindaco di Nemi. C’è poi il ritorno di una figura storica come Antonello Aurigemma che nella scorsa tornata era stato eletto in Forza Italia di cui era il capogruppo. 9.189 voti. Ancora di maggior peso il nome di Roberta Angelilli, a parlamentare europeo per quattro mandati consecutivi dal 1994 al 2014 e vicepresidente dell’Europarlamento nei suoi ultimi 5 anni (8.965 voti).

Rientra in Aula l’uscente Laura Corrotti (8.599), formiana di nascita, eletta nel 2018 con la Lega dove era risultata la prima degli eletti nella provincia di Roma. Con lei entra in Aula Marika Rotondi (7.693) di Palestrina. Eletti il sindaco di Bellegra Flavio Cera (6.537) e Maria Chiara Iannarelli (4.671) esponente del mondo pro life e pro family, nota per il suo impegno nell’associazione “Articolo 26” per la libertà educativa, di cui è stata fondatrice.

La Lega conferma i due Consiglieri uscenti: Pino Cangemi (9.973 voti) e Laura Cartaginese (9.027)

Ne elegge due anche Forza Italia: Fabio Capolei (6.220) consigliere regionale uscente di Anzio Nettuno e Diana Magari (4.482)

La pattuglia di D’Amato

Daniele Leodori

Il centrosinistra elegge a Roma 7 consiglieri del Pd, 2 di Azione – Italia Viva, 1 della Lista del Presidente ed 1 dei Verdi.

I Dem confermano il presidente uscente Daniele Leodori (15.404 voti) e con lui l’avvocato Eleonora Mattia di Valmontone ispiratrice della norma sulla parità di stipendio tra uomini e donne. Entra in Aula Emanuela Droghei già assessore al welfare e alla salute del X Municipio di Roma Capitale (9.283). Confermata per il secondo mandato Michela Califano (7.318).

Supera di poco l’assessore uscente alle Infrastrutture Mauro Alessandri (5.560) e Mario Ciarla (5.504) che fino a dicembre è stato al timone di Arsial. Torna alla Pisana il sindaco di Palestrina Rodolfo Lena ((4.723 voti). Resta fuori l’assessore Massimiliano Valeriani (3.796)

Il Terzo Polo conferma il consigliere renziano Marietta Tidei (6.988) ed elegge Luca Andreassi (3.810) consigliere di Albano con esperienza nel campo dell’energia e dei rifiuti. Resta fuori l’ex deputato Luciano Nobili che raccoglie 700 preferenze.

La lista del Presidente rielegge in Aula Marta Bonafoni, la leader regionale del movimento Pop guidato dal cassinate Danilo Grossi. Ottiene 2.059 voti di preferenza. Fa il pieno Alessio Pascucci (3.319) eletto dai Verdi, consigliere comunale e vicesindaco di Cerveteri.

Decimazione pentastellata

Valerio Novelli (M5S) Foto © Stefano Carofei / Imagoeonomica

Il Movimento 5 Stelle dimezza i suoi voti. Elegge in Aula la candidata governatrice Donatella Bianchi (2.870), Enzo D’Antò (1.107), Adriano Zuccalà (939). Azzerata la pattuglia precedente: della quale viene confermato il solo Valerio Novelli (781).

Nel Nord del Lazio Fratelli d’Italia si aggiudica entrambi i Consiglieri di Rieti: Pasquale Nicolai (5.240) ed Eleonora Berni (3.079). Ed elegge anche i 2 Consiglieri del centrodestra a Viterbo: Daniele Sabatini (12.214) e Valentina Paterna (3.919).

Da Viterbo arriva il terzo eletto del Pd dalle Province: Enrico Panunzi (11.660) il dominus delle preferenze, nelle elezioni del 2013 prese ben 26mila preferenze. Erano altri tempi.