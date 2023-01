Regionali, via alla lista FdI, Quadrini torna a casa

Via alle firme dei candidati per le Regionali. Chiusa la lista di Fratelli d'Italia. Quadrini rientra in Forza Italia. Pompeo inizia la campagna sabato

«Nessuna possibilità di un accordo con il Movimento 5 Stelle: da oggi si apre una fase nuova, mi rivolgerò a tutti gli elettori»: lo ha detto l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato, candidato Governatore del Lazio per il polo dei progressisti, a margine della presentazione del suo programma.

Punterà anche sull’elettorato pentastellato. Gli proporrà in voto disgiunto: lui come Governatore ed i Consiglieri scelti dalle liste grilline.

Tutti i Fratelli

In mattinata sono state firmate le accettazioni da parte dei sei candidati della provincia di Frosinone nella lista di Fratelli d’Italia.

Il capolista sarà l’ex presidente del Consiglio Provinciale Daniele Maura, con lui ci sarà il vice coordinatore provinciale Gabriele Picano e l’ex presidente della Provincia Antonello Iannarilli. Le tre candidature rosa sono quelle dell’ex sindaco di Torrice Alessia Savo che cinque anni fa sfiorò l’elezione nella lista della Lega dove fu la più votata ma venne superata dalla migliore percentuale registrata a Latina; con lei in lista l’ex vicesindaco di Pontecorvo Nadia Belli e l’ex capogruppo di Sora Simona Castagna.

All’ultimo momento è saltata la candidatura del coordinatore di Frosinone Fabio Tagliaferri per una questione di equilibri territoriali. Ma sarà al loro fianco: «Ringrazio tutti coloro che hanno proposto e sostenuto in questi mesi la mia candidatura. Le scelte non sono ricadute su di me ma hanno comunque premiato 6 persone in gamba e qualificate quanto me se non più di me. Dal canto mio profonderò sempre di più ogni sforzo per sostenere il bellissimo progetto politico posto in essere da Giorgia Meloni».

Quadrini torna con Berlusconi

Ha firmato la candidatura anche Gianluca Quadrini: ha sanato la frattura che due anni fa lo aveva portato fuori dal Partito nel quale militava dal 1994 e dove era diventato vice coordinatore del Lazio. Rientra in Forza Italia e si candida in una lista nella quale è schierato anche il sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco. Che è pronto a prendersi la rivincita dopo avere sfiorato la candidatura alla provincia di Frosinone, saltata solo per i veti incrociati di una parte del Pd.

Giuseppe Sacco

Sacco ha già messo in rete i propri social elettorali: il claim della campagna sarà “Noi per la nostra terra” ma soprattutto ci sarà lo slogan che ha accompagnato le due sue elezioni a sindaco: “Io sto con Peppe”

Ha dato la sua disponibilità il consigliere comunale di Patrica Samuel Battaglini ma al momento è in atto una ponderazione sulla componente femminile. Il coordinatore regionale Claudio Fazzone con i tre sub coordinatori provinciali Daniele Natalia, Adriano Piacentini e Rossella Chiusaroli stanno cercando un equilibrio anche geografico.

È certa per il momento la presenza di Rossella Chiusaroli, già capogruppo di Forza Italia a Cassino ai tempi del sindaco Carlo Maria D’Alessandro.

Pompeo molla gli ormeggi

Pompeo con Cecilia e Paliotta

Ha firmato la lista anche il sindaco dimissionario ed ex presidente della Provincia Antonio Pompeo. Con lui al Nazareno c’erano le due candidate della sua area Annalisa Paliotta (già candidata sindaco di Pontecorvo) ed Alessandra Cecilia di Anagni (già assessore ai tempi del sindaco Fausto Bassetta).

Pompeo molla subito gli ormeggi. Sabato ci sarà il varo ufficiale della sua campagna elettorale dalle Terme di Pompeo. Punterà sui «risultati raggiunti in questi anni come sindaco e presidente di Provincia affinché siano un punto di partenza su cui costruire una Regione vicina agli amministratori e in grado di rispondere concretamente alle esigenze del nostro territorio».