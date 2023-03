Regione, ora la fumata è quasi bianca

L'intesa c'è. La nuova giunta regionale di Francesco Rocca verrà costruita sullo schema 6 - 2 - 2. Ma c'è ancora da lavorare. Forza Italia non vuole mollare la vicepresidenza della giunta e la Lega mira ancora alla Presidenza del Consiglio. Si a 4 sottosegretari regionali. FdI fa asso pigliatutto con le deleghe: alcuni anche doppia

L’accordo c’è: i Partiti che compongono la coalizione di Francesco Rocca in Regione Lazio hanno trovato la quadra. Lo schema sul quale costruire la formula di governo è stato definito dal tavolo riunito oggi con i tre coordinatori regionali: i senatori Claudio Durigon (Lega) e Claudio Fazzone (Forza Italia) e l’onorevole Paolo Trancassini (Fratelli d’Italia).

Non è definitivo, si sta lavorando a dei ritocchi e non di secondo piano. Per completare tutti gli incastri serviranno forse altre ventiquattrore. Durante le quali tutto potrebbe crollare di nuovo. Qui la situazione di ieri: Regione, fumata nerissima: ancora niente giunta).

È per questo che nel tardo pomeriggio i senatori Durigon e Fazzone hanno fatto una dichiarazione congiunta. Mettendo in chiaro che «al momento non c’è stata alcuna definizione della squadra di governo. Siamo fiduciosi di trovare, nelle prossime ore, il giusto equilibrio insieme al presidente Francesco Rocca».

Lo schema ed i nodi

Lo schema sul quale è stata trovata la convergenza è il 6 -2 -2 cioè 6 assessorati a Fratelli d’Italia, 2 alla Lega e 2 a Forza Italia. Al Partito di Giorgia Meloni va anche la Presidenza del Consiglio Regionale (in pole questa sera è tornato Antonello Aurigemma). Ci puntava il leghista Pino Cangemi, che però otterrebbe uno dei due assessorati in quota al Carroccio ma soprattutto la delega a Vice di Francesco Rocca. A Forza Italia andrebbe il segretario d’Aula.

Ad consigliare una ulteriore riflessione è stato il senatore Claudio Fazzone: non intende rinunciare alla vice presidenza della giunta per Forza Italia.

Cosa significa allora che l’accordo c’è? Che il 6 – 2 – 2 viene dato per assodato. Nelle prossime ore si tenterà un rimescolamento di carte tra presidenza d’Aula, vicepresidenza della Giunta, un assessorato. In che modo? La Lega non ha rinunciato all’ufficio che fu di Mario Abbruzzese e punta a mandare lì Pino Cangemi, mollerebbe la vicepresidenza a Forza Italia, si farebbe carico di una quota rosa in Giunta.

Fratelli d’Italia non sembra disposta a mollare: perché deve farsi carico di un assessorato che si terrà Francesco Rocca ad interim, quello sulla Sanità

Il gioco degli equilibri mette in campo anche altre caselle. Quelle strategiche delle Presidenze di Commissione: è lì che si impostano i lavori, si mandano avanti o si insabbiano. Fratelli d’Italia è disposta a lasciare agli alleati la guida delle Commissioni Sanità e Bilancio.

La soluzione dei sottosegretari

A sbloccare il confronto è stato il via libera alla riforma dello Statuto che governa la Regione Lazio. Per introdurre una figura presente oggi in Regione Lombardia: quella dei ‘sottosegretari regionali‘. In pratica verranno spacchettate le deleghe degli assessori e quattro verranno affidate ad altrettanti ‘sottosegretari‘. Ma che differenza c’è con gli assessori? Le norme sulla spending review anni fa posero un limite al numero degli assessori: introducendo questa nuova figura si aggira il divieto e si avranno dei ‘mini assessori’ con uffici e dotazioni più limitate. E che siederanno in Giunta come gli altri.

Ci sono in Lombardia quindi – è il principio – si possono fare anche nel Lazio. Ci vorrà una riforma dello Statuto approvata in doppia lettura.

Il problema che ha indotto i senatori Fazzone e Durigon a raffreddare gli animi sta però anche nelle deleghe. Perché Fratelli d’Italia starebbe ridisegnando la mappa della Giunta, ridefinendo il perimetro delle varie competenze. In questo modo – stando ai rumors – a Giancarlo Righini andrebbe una super delega che mette insieme due degli attuali assessorati Bilancio ed Agricoltura

È evidente che però si tratta di dettagli, seppure di sostanza. Ma lo schema c’è.

È per questo che occorre più tempo. Tutto però deve essere pronto prima di lunedì, quando ci sarà la prima seduta del nuovo Consiglio Regionale del Lazio. L’annuncio potrebbe slittare a sabato mattina: un po’ per dare il tempo delle ulteriori limature ed un po’ in segno di rispetto per il senatore Bruno Astorre che dell’Aula regionale è stato un indiscusso protagonista.

Il toto assessori

Non si è parlato di nomi durante il vertice dei tre Coordinatori regionali. Lo hanno fatto al loro interno. Ed anche lì è un gioco ad incastri: perché bisogna garantire l’equilibrio di genere e la rappresentanza a tutte le province.

Al momento restano confermate le anticipazioni: a Fratelli d’Italia andrebbero tutte le deleghe di peso. Il Governatore Francesco Rocca terrebbe la Sanità, Giancarlo Righini avrebbe un doppio assessorato con Bilancio e Agricoltura, altrettanto Fabrizio Ghera con Trasporti e Lavori Pubblici, a Massimiliano Maselli Urbanistica e Casa. I tre assessori rosa potrebbero essere Roberta Angelilli (Sviluppo economico), Laura Allegrini (in rappresentanza di Viterbo, dove FdI ha preso più voti che altrove andando sopra la media regionale) e la reatina Eleonora Berni oppure un’esterna come l’assessore comunale allo Sviluppo economico di Rieti Claudia Chiarinelli. Il Governatore Rocca ha ribadito al sindaco del capoluogo che il reatino avrà in ogni caso la sua rappresentanza.

Nelle ultime ore Forza Italia sta valutando la possibilità di schierare in Giunta l‘ex sindaco di San Felice Circeo Pino Schiboni che ha preso oltre 7mila preferenza a Latina oppure Stefania Stravato di Fondi che ne ha prese circa 150 in più.

La pattuglia della Lega è condizionata dalla casella in cui andrà a collocarsi Pino Cangemi: se Claudio Durigon riuscirà a strappare la Presidenza del Consiglio avrà la possibilità di giostrare su due assessorati; se non dovesse arrivare a piantare la bandierina, un assessorato è per Cangemi (con vice presidenza) ne resterebbe uno sul quale o 14mila voti presi da Pasquale Ciacciarelli sono una caparra.