Regione, si riparte: con Scuola e Sanità

Ripartono i lavori del Consiglio Regionale del Lazio. Si comincia con Scuola e Sanità. le commissioni ascoltano gli assessori su Covid e ripresa delle lezioni. Il calendario

I lavori del Consiglio Regionale del Lazio riprendono la prossima settimana. Il Presidente del Consiglio Regionale Mauro Buschini ha stabilito il calendario delle Commissioni in programma dal 31 agosto al 4 settembre.

MARTEDI 1 SETTEMBRE Ore 16.00 (modalita’ telematica) –

La VII Commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare terrà un’audizione sull’emergenza sanitaria da pandemia Covid 19 e sui tamponi da effettuare ai cittadini del Lazio. La Commissione ha invitato a fornire i loro punti di vista Anisap, Unindustria, Aris, Aiop

A seguire, alle ore 17.00 (in modalità telematica) la VII Commissione Sanità avrà in audizione l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato. Lo sentirà sulla “Condivisione della strategia di contenimento emergenza Covid-19“. L’assessore verrà ascoltato in particolare sulla situazione Covid nella città di Roma e nel Lazio. Verrà esaminata la attuazione sul piano di gestione dei pazienti positivi e quelli a rischio. Ma anche e soprattutto sull’inizio dell’anno Scolastico. (Leggi qui Il virus ora viaggia sull’asse Lazio – Sardegna).

MERCOLEDI 2 SETTEMBRE Ore 13.00 (modalita’ telematica) –

L’assessore regionale al Lavoro Claudio Di Berardino © Rocco Pettini / Imagoeconomica

Il lavoro delle Commissioni prosegue l’indomani. La IX Commissione Lavoro ha all’ordine del giorno l’esame di due schemi di deliberazione. La n. 138 “Linee guida della Regione Lazio sulla programmazione della rete scolastica. Anno scolastico 2021/22“; e la n. 139 “Piano annuale degli interventi per il diritto allo studio scolastico – Anno scolastico 2020/21.

Alle ore 15 (in modalità telematica) la IX Commissione Lavoro terrà un’audizione sulla “Ripresa dell’anno scolastico 2020/2021 – Patti educativi di comunità per la scuola“.

Il protagonista sarà l’assessore Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, scuola e diritto allo studio universitario; Virginia Raggi, sindaca Roma Capitale; Rocco Pinneri, direttore Ufficio Scolastico Regionale; Jacopo Marzetti, Garante dell’infanzia Regione Lazio; Mario Rusconi, presidente Lazio associazione nazionale dirigenti e alte professionalita’ della scuola (Anp); Riccardo Varone, presidente Anni Lazio; Uni Lazio; Teresa Maria Zotta, Consiglio metropolitano di Roma Capitale; Cgil; Cisl; Uil; Ugl.