Renzi avverte Cinque Stelle e Pd sulla prescrizione: attenti, votiamo con Forza Italia

L’ultimatum del leader di Italia Viva agli alleati alla vigilia del vertice decisivo. Luciano Nobili ai pentastellati: “Fossi in loro accelererei, perché ho l'impressione che dopo le regionali in Emilia Romagna avranno altri problemi di cui occuparsi”.

Il 9 gennaio è ormai dietro l’angolo. Quel giorno si terrà il vertice del Governo sulla prescrizione. Italia Viva di Matteo Renzi avverte il Pd di Nicola Zingaretti: o ci saranno modifiche vere e serie oppure il partito di Matteo Renzi voterà la proposta di Forza Italia. Lo ha detto Luciano Nobili, deputato di Italia Viva.

Ha detto: “Sulla prescrizione la palla è nelle mani di Bonafede e del M5S, come abbiamo ribadito più volte. Noi di Italia Viva siamo pronti a discutere se c’è la volontà di correggere questa barbarie giuridica. Altrimenti voteremo la proposta Costa (di Forza Italia) e tutte le forze politiche si assumeranno le proprie responsabilità davanti ai cittadini, che non possono essere condannati a processi senza fine, il contrario della giustizia. Se posso permettermi un consiglio ai 5 Stelle, accelererei, perché ho l’impressione che dopo le regionali in Emilia Romagna avranno altri problemi di cui occuparsi”.

Un riferimento molto chiaro da parte di Matteo Renzi, che è già con lo sguardo rivolto al dopo elezioni emiliano romagnole.

I temi sono due: la vittoria o la sconfitta di Stefano Bonaccini influirebbe pesantemente sul Governo e soprattutto sul Pd. Ma in ogni caso, se il Movimento Cinque Stelle dovesse precipitare nel voto reale, oltre che nei sondaggi, vale a dire sotto il 10%, allora in ogni caso per il partito di Luigi Di Maio e Beppe Grillo suonerebbe la campana dell’ultimo giorno.

Come ha scritto l’autorevole sito Linkiesta l’attuale governo si regge sul cosiddetto “equilibrio del terrore”. Delle urne naturalmente. L’obiettivo è arrivare all’estate, perché in questo modo Cinque Stelle e Pd avrebbero scongiurato per un anno la vittoria elettorale della Destra di Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

Molto dipenderà dal risultato dell’Emilia Romagna. Ma anche dalla tenuta stessa del Governo e della maggioranza. Perché ad un certo punto sarà quella a contare più di tutto. Italia Viva ha posizioni completamente opposte a quelle dei Cinque Stelle ma anche del Pd su vari temi fondamentali. La prescrizione è uno di questi. Ma poi ci sono Quota 100, il reddito di cittadinanza, il Jobs Act, l’articolo 18.

Matteo Renzi ha voluto avvertire gli alleati. Sulla prescrizione lo strappo appare davvero vicinissimo.