Riapre il teatro, Fiuggi si spalanca alla cultura

La riapertura del Teatro a Fiuggi segna il via ad una grande operazione di rilancio. Non solo culturale. Ma economico. Diventerà un grande attrattore.

Massimiliano Pistilli Informare con umiltà e professionalità

Non è solo una riapertura, non è solo il ritorno in attività. Quanto riapre un teatro, tra l’altro storico, come quello di Fiuggi, si alza il sipario su una prospettiva. I numeri parlano chiaro: la crescita economica, il turismo, lo sviluppo, passano attraverso la Cultura. Un fattore capace di moltiplicare per quattro ogni euro investito.

Chi va ad assistere agli spettacoli teatrali poi resta a cena in quella città, spesso si rimane anche a dormire; la compagnia teatrale viene pagata, tutto il personale che ruota intorno all’organizzazione dell’evento ed al funzionamento della struttura ha un suo compenso; c’è la pubblicità, ci sono le pulizie, la manutenzione. Il teatro qualifica: porta visitatori dal target alto e con la possibilità di fare shopping. La riapertura del teatro di Fiuggi è una prospettiva proprio per questo.

La svolta

La piazza con il teatro ed il municipio di Fiuggi (Foto: Graziano Rinna)

I lavori di ristrutturazione sono stati aiutati da un finanziamento di 800mila euro della Regione Lazio. Ha rimesso a nuovo ed a modello un luogo che ha fatto la storia teatrale e musicale della città, affiancandosi alle terme. Fiuggi ora si candida a tornare un grande polo culturale dell’intero territorio: un attrattore. In che modo e con quali prospettive, verrà spiegato mercoledì 16 nel corso della conferenza stampa indetta dal sindaco Alioska Baccarini per presentare gli eventi natalizi.

«Si alza di nuovo il sipario su una struttura centrale non solo per le attività culturali del territorio» spiegano il sindaco Baccarini e l’assessore alla Cultura Marina Tucciarelli. Spiegano: «Questo luogo rappresenta il cuore pulsante e l’anima del borgo fiuggino». Evidenziano il valore storico della struttura: «è un capolavoro del barocchetto romano. Siamo certi che diventerà il nuovo polo multiculturale e di aggregazione della nostra cittadina e punto di riferimento di iniziative artistiche di alto profilo».

L’obiettivo infatti è farlo diventare un polo di attrazione intercomunale.

Ristrutturazione e nuova gestione

Il teatro di Fiuggi

L’amministrazione nei mesi scorsi si è portata avanti con il lavoro. Il teatro ha già una nuova gestione. «Un elemento importante sarà la collaborazione avviata con la “Dream Cinema”, azienda esperta nell’esercizio cinematografico. Lo ha dimostrato gestendo il cinema multisala Sisto de Le Fornaci cinema Village a Frosinone».

L’assessore Tucciarelli va oltre: «Riapre un polo culturale molto importante non solo per Fiuggi ma per il territorio tutto». Entra nel dettaglio «Faremo spettacoli ad alto livello così come è nella tradizione del nostro teatro. Puntiamo a tenere aperta la struttura ogni giorno con spettacoli, eventi, musica. Insomma un programma di iniziative senza sosta. Solo così ne faremo una vera capitale della cultura».

Conclude e lancia la sfida: «L’obiettivo è riportare una economia nuova che consideri Fiuggi come una possibilità quotidiana di fare cultura». I dettagli si conosceranno mercoledì alle ore 11 nell’aula consiliare del Comune di Fiuggi. Verranno presentati gli eventi natalizi ma soprattutto verranno svelati molti particolari collegati all’attività del teatro. L’obiettivo è quello di fare della Cultura un ulteriore motore per il rilancio della città.